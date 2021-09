Instagram: Speciální aplikace pro iPad by byla fajn, ale …

Uživatelé iPadu příliš nadšení nebudou. Co si budeme nalhávat, je rok 2021 a Facebook není stále schopen vytvořit aplikaci Instagram pro nejoblíbenější tablet na světě – iPad. Místo toho jsou uživatelé stále nuceni vybrat si buď mezi webovou aplikací nebo aplikací pro iPhone. Byť se Instagram takovým způsobem používat dá, to pravé ořechové to věru není. O víkendu čelil šéf Instagramu Adam Mosseri pravidelné salvě otázek od uživatelů. Pochopitelně došlo i na otázku aplikace Instagramu pro iPad.

Odpovědí nepotěšil. Sám přiznal, že by aplikace Instagram pro iPad byla „hezká“. Ovšem divize největší sociální sítě má pouze určitý počet zaměstnanců, kteří mají neustále co dělat, neboť u Instagramu je neustále co zlepšovat. Aby toho nebylo málo, jistě si vzpomínáte, když tato síť na začátku letošního roku umožnila postovat příspěvky z prohlížeče na desktopech. IPad byl z této novinky vynechán, navzdory svému prohlížeči na úrovni desktopů. Je to rozhodně škoda. Víme, že Facebook iPad vážně bere. Máme zde dobře fungující aplikaci Facebooku a Messenger. Instagram je ovšem jednou z nejpopulárnějších a nejpoužívanějších sociálních sítí. Nebojíme se tedy říct, že je to ostuda. Co myslíte, dočká se někdy v budoucnu iPad své aplikace pro Instagram?