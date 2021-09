Apple Watch se příští rok naučí měřit tělesnou teplotu

Zatímco letošní generace Apple Watch by měla být zajímavá díky výrazné změně svého designu oproti generacím předešlým, generace pro rok 2022 bude zase vynikat svými zdravotními funkcemi. Ty by se totiž měly oproti letošku nejenže zdokonalit, ale taktéž solidně rozšířit. Tvrdí to alespoň zdroje analytika Ming-Chi Kua, dle kterých má v rukávu Apple hned několik zajímavých senzorů, přičemž implementace minimálně jednoho z nich je na spadnutí.

Kuo se ve své nové zprávě pro investory nechal slyšet, že letošní půst ohledně výrazného vylepšování zdravotních funkcí Apple Watch si Apple vynahradí u Series 8 v příštím roce. Ten má totiž donést například senzor pro snímání tělesné teploty, díky kterému se tak uživatelé opět dozví o svém zdravotním stavu více informací. Uvažovat se má i nad senzorem pro monitoring hladiny cukru v krvi, jehož nasazení je však zatím nejasné. Apple jej totiž vyvíjí a testuje dlouhodobě, přičemž zatím není dle všeho s výsledkem tak úplně spokojen. Je tedy otázkou, zda se podaří senzor dostat do příštího roku na takovou úroveň, která se už bude zdát Applu dostatečná.

Jsou to právě výrazné novinky na poli zdravotních funkcí, které by mohly podle Kua mnohé jablíčkáře v letošním roce přimět k tomu, aby na nové Series 7 ze svých starších modelů nepřecházeli, ale raději si ještě rok počkali a přešli až na další, z hlediska funkcí zajímavější model. Zda jsou tyto předpovědi správné nicméně ukáží až následující měsíce, které reálný zájem jablíčkářů o novinky rozkryjí. Nicméně minimálně z komentářů pod našimi články taktéž neočekáváme, že by se staly nové Series 7 vyloženě hitem.