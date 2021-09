5 zajímavých aplikací v App Store, které by vám tento týden neměly uniknout (6. 9. 2021 – 12. 9. 2021)

Každý týden přibývají v iOS App Store nové, zajímavé aplikace. My vám na konci každého týdne přineseme přehled toho nejzajímavějšího, co iOS App Store za uplynulý týden přinesl. Aplikaci stáhnete tak, že kliknete na její název.

Staňte se střílejícím hrdinou! Strašlivá monstra ovládla celý svět, a mladý neohrožený bojovník se vydává na cestu, aby tento svět zachránil. Tím hrdinou jste vy. Chopte se své zbraně, staňte se mistrem v jejím používání, a vydejte se na dobrodružnou cestu, na které budete muset překonat nespočet různých překážek a porazit řadu strašlivých nepřátel.

Chtěli byste si vyzkoušet, jaké to je vyšetřovat záhadné vraždy v Midsomeru? Ve stejnojmenné hře k tomu dostanete skvělou příležitost. Popadněte svou lupu a odvážně se pusťte do vyšetřování. Podaří se vám najít veškeré předměty doličné, odhalit, co je podezřelé, a úspěšně se dobrat k odhalení nebezpečného pachatele?

Jak název napovídá, slouží aplikace jménem iOweather – Weather Forecast k předpovědi počasí na vašem iPhonu. V příjemně vypadajícím uživatelském rozhraní zde najdete spolehlivou, přesnou a detailní předpověď toho, co se v nejbližších dnech i hodinách chystá. Aplikace nabízí také možnost zobrazení mapy, radarových snímků, a poskytne vám bohaté možnosti nastavení a přizpůsobení.

Zbraně (v jistém slova smyslu) a dobrodružství vás čeká také ve hře s názvem Flarts. Zde pro změnu dostáváte do rukou létající šipky, přičemž vaším úkolem bude precizně trefit stanovený cíl tak, abyste se se mohli vydat dále na cestu. Flarts je zábavná a originálně pojatá plošinovka, která řádně ověří vaši šikovnost a reflexy, a která vás rozhodně nebude nudit.

Milovníci závratné rychlosti a napínavého závodění si pro změnu určitě přijdou na své ve hře s názvem 32 Secs: City Trials. Čeká vás pořádně divoká jízda na futuristických rychlých motorkách, na kterých se budete řítit neonově osvětleným městem. Zkuste dosáhnout co nejvyšší rychlosti, posbírejte při své jízdě co možná nejvíce mincí, a staňte se vítězem. Pozor na překážky!