7 tipů pro lepší natáčení selfie videí na iPhone

Pokud chcete pomocí vašeho iPhonu zachytit snímek či zaznamenat video, tak k tomu ve většině případech využijete zadní objektivy. V určitých situacích je ale nutné využít přední kameru, a to především pro vyfocení tzv. selfie. Pomocí přední kamery většina uživatelů zachycuje především snímky, videa pak zaznamenávají například takoví jedinci, kteří své záznamy následně umisťují na internet. Ve většině případech se jedná o vlivné uživatele, kteří působí na různých sociálních sítích, například v podobě TikToku, Instagramu, YouTube a dalších. Pokud chcete i vy začít natáčet lepší selfie videa či vlogy, tak se vám bude hodit tento článek s několika tipy.

Vyberte si správné zařízení

Hned na začátek je samozřejmě nutné, abyste si pro natáčení selfie videí vybrali správné zařízení. Tento výběr je důležitý jednak kvůli jednoduché manipulaci, a jednak kvůli kvality výsledného videa. Prakticky ve všech případech uděláte nejlépe, když budete selfie video pořizovat prostřednictvím novějšího iPhonu. Díky němu máte jistotu jednoduchého ovládání a zároveň perfektní kvality obrazu. Vlastníte-li nějaký starší telefon se slabší přední kamerou, tak se na ni rozhodně nespoléhejte. Namísto toho bude nutné vyzkoušet jiné zařízení.

Základem je dobré světlo

Je jedno, zdali fotíte či točíte pomocí zadního objektivu či přední kamery. Naprosto ve všech případech, a to i u profesionálních fotoaparátů, je nutné, abyste měli dobré světlo. To pro vás znamená, abyste video točili ve dne, za dobrých světelných podmínek. Samozřejmě můžete využít umělé světlo, berte ale v potaz, že kvalita videa nebude ideální. Denní světla zkrátka a jednoduše nic nenahradí.

Vyzkoušejte si různé úhly

Ještě předtím, než stisknete spoušť pro započetí nahrávání, tak si v náhledu vyzkoušejte zařízení namířit na váš obličej z několika různých úhlů. Co si totiž budeme nalhávat – z některých úhlů prostě a jednoduše nevypadáme dobře, což je známý fakt. Je nutné, abyste tyto špatné úhly našli a snažili se je při točení co možná nejvíce vytěsnit. Najděte si tedy ideální úhel a snažte se jej držet po celou dobu natáčení videa.

Na šířku nebo na výšku?

Plánujete výsledné video umístit na nějakou sociální síť? Pokud jste si odpověděli kladně, tak se musíte předem rozhodnout, zdali budete točit na šířku či na výšku. V případě, že se chystáte video umístit například na YouTube či Facebook, tak je samozřejmě nutné, abyste video pořídili na šířku. Používáte však TikTok anebo příběhy na Instagramu, tak bude video vypadat lépe v případě, že jej natočíte na výšku. Jedná se o naprosto základní rozhodnutí, kterým si musíte být jistí. Případná změna orientace pak není možná.

Zdroj: Pixabay

Opatrně na pozadí

Při natáčení selfie videa je samozřejmě nejdůležitější vás obličej a informace, které se snažíte předat. Zapomínat byste však neměli ani na to, co se bude nacházet v pozadí videa. Snažte se primárně vyhnout rušným ulicím, kde vás může každou chvíli vyrušit auto anebo třeba chodec, který vám nebude chtít uhnout. Při natáčení selfie videa si tedy najděte nějaké klidné místo, například v parku. Díky tomu získáte nerušený záznam s pěkným pozadím.

Kvalita zvuku je důležitá

U videí jako takových je nesmírně důležitá kvalita zvuku. Mnoho uživatelů dokonce v různých průzkumech uvedlo, že by u tvůrců byli schopni obětovat kvalitu videa za lepší kvalitu zvuku. Jablečné telefony mají mikrofony relativně kvalitní, tudíž vám ve většině případech budou dostačovat. Je ale nutné se vyhnout například silnému větru anebo již zmíněnému ruchu, kdy vás nemusí jít dobře slyšet. Zároveň se při držení iPhonu ujistěte, že jej nedržíte v místě, kde se nachází mikrofon. Zakrytím otvoru pro mikrofon byste totiž kvalitu zvuku pohřbili.

Nahrajte si více záznamů

V mnohých případech jsou selfie videa spíše spontánní, to ale rozhodně neznamená, že byste si neměli dávat pozor na to, co budete dělat či říkat. Tím chci říct, že pokud se vám nějaký záběr nepovedete, tak se rozhodně nebojte jej natočit znova. Ve finále můžete prakticky jakýkoliv záběr natočit vícekrát, jelikož alespoň budete mít z čeho vybírat v případě, že se vám něco nebude v postprodukci líbit.