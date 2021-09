5 černých koní, které by mohl Apple na Keynote představit

Zatímco nad představením iPhonů 13 či Apple Watch Series 7 na úterní Keynote nemá prakticky smysl pochybovat, existuje celá řada produktů, které by se na události mohly taktéž objevit, ale jejích představení je o poznání méně pravděpodobné. Pojďme si tedy společně zrekapitulovat pět produktů, jejichž odhalení v úterý není úplné sci-fi.

AirPods Pro 2. generace

Zatímco ještě na začátku letoška se naprostá většina předních zdrojů shodovala na tom, že se nové generace AirPods Pro dočkáme zcela určitě v průběhu letoška, nyní jejich odhalení předpovídají až na příští rok. Pravdou nicméně je, že jejich představení po boku AirPods 3. generace, kterých bychom se měli v úterý dočkat takřka 100%, by Applu rozvázalo právě ve vylepšování “trojkových” AirPods ruce. V opačném případě totiž bude muset jejich vylepšení koncipovat tak, aby funkčně nepřekonala AirPods Pro 1. generace, která jsou však již poměrně stará. Z tohoto úhlu pohledu by tedy bylo odhalení AirPods Pro 2. generace naprosto logickým krokem.

Zbrusu nový iPod touch

Je to skoro až k nevíře, ale první generace iPodu byla Applem na trh uvedena před dlouhými 20 lety – konkrétně pak 23. října 2001. A právě s ohledem na toto kulaté výročí se v kuloárech šušká o tom, že se od kalifornského giganta dočkáme letos odhalení výroční verze po vzoru iPhonu X, který odstartuje novou éru tohoto produktu (či bude znamenat důstojné rozloučení se). A kdy jindy výroční iPod odhalit, než na nejsledovanější tiskové konferenci Applu letošního roku? Není totiž pochyb, že tomu tak díky odhalení nové generace iPhonů bude.

iPad

Do konce letoška počítá svět s odhalením celkem dvou nových iPadů. Konkrétně základního iPadu nebo chcete-li iPadu 9. generace spolu s novou generací iPadu mini. Zatímco iPad mini je prorokován až na říjen, základní iPad by teoreticky dorazit mohl. V redakci sice vsázíme na to, že jej Apple ukáže spolu s iPadem mini, ale předešlé roky ukázaly, že tiskové konference pro iPhony využívá Apple pro odhalení základních iPadů extrémně rád. Jeho příchod v úterý tedy rozhodně vyloučit nelze, byť by taktéž vcelku překvapil.

Vlastní herní ovladač

Nepřipadá vám zvláštní, že Apple již pěkných pár let provozuje vlastní herní službu Apple Arcade a nabízí podporu herních ovladačů od Xboxu a Playstationu u svých produktů, ale vlastní gamepad světu neodhalil? Nejste sami. Hlavou nad tím kroutí i mnozí analytici, kteří však jedním dechem dodávají, že je speciální gamepad Applu již nějakou dobu ve vývoji a odhalen by mohl být takřka kdykoliv. A stejně jako v případě iPodu se zde dá říci, že kdy jindy podobný produkt odhalit, než na nejsledovanější tiskovce Applu daného roku? Odhalení podobného příslušenství by si totiž “vykřičení do světa” rozhodně žádalo.

HomePod

Poslední produkt, jehož představení nelze v úterý vyloučit, je nová generace chytrého reproduktoru HomePod. Ta se totiž obecně očekává a přestože analytici nemají jasno v tom, kdy by mohla přesně dorazit, v betě iOS 15 se objevila ikona, která nový HomePod nápadně připomínala. Nedá se proto vyloučit, že se jej dočkáme v dohledné době. Na druhou stranu je ale potřeba dodat, že testování na iOS 15 ještě nemusí nutně něco znamenat – vždyť i novou generaci Apple TV testoval Apple dlouhodobě na mnoha verzích tvOS a nakonec jí vydal až letos na jaře.