Recenze hodinek Aligator Watch Life: Skvělý pomocník za rozumnou cenu

Nejrůznějších chytrých hodinek je na trhu v současnosti opravdu hodně. Hodinek, které jsou chytré, užitečné, pohodlné, a které navíc také dobře vypadají, už je ale podstatně méně. Tato kritéria splňují například Aligator Watch Life, které jsem měla příležitost vyzkoušet pro účely dnešní recenze.

Oficiální údaje

Fotogalerie Aligator Watch Life 1 Aligator Watch Life 4 Vstoupit do galerie

Aligator Watch Life jsou elegantní, jednoduché unisexové chytré hodinky se spoustou užitečných funkcí. Jejich tělo je z odolného, lehkého kovu, hodinky jsou opatřené dotykovým displejem s úhlopříčkou 1,65” a rozlišením 240 x 295 pixelů. Baterie o kapacitě 180 mAh slibuje na jedno nabití výdrž až jeden týden, díky odolnosti třídy IP67 jsou hodinky Aligator Watch Life vhodné i na některé druhy sportu. Všestrannost hodinkám Aligator Watch Life dodává ještě silikonový a kožený řemínek, které jsou také součástí balení. Na samotných hodinkách se pak nachází ještě kovový řemínek milánského typu.

Balení a vzhled

Balení hodinek Aligator Watch Life mě velmi příjemně překvapilo. Je na něm vidět, že si výrobce dal práci nejen se samotným produktem, ale také s tím, jak jej prezentuje. Balení je jednoduché, lehké, elegantní, bezpečné, a krabička zároveň neobsahuje žádné zbytečné materiály navíc. Kromě hodinek se v balení nachází také dvojice náhradních řemínků a příslušenství pro nabíjení. Samotné hodinky vypadají opravdu velice dobře. Na první pohled jsou elegantní a odolné, displej je velice dobře čitelný, a jeho zaoblené rohy jsou příjemné nejen na pohled, ale také na dotek. Všechny řemínky k hodinkám jsou na první pohled velmi kvalitně vyvedené. U všech řemínků mě velmi příjemně překvapilo jednoduché a nenápadné, ale spolehlivé zapínání. Opravdu výborným nápadem bylo přidat do balení také silikonový a kožený řemínek, díky čemuž jsou hodinky Aligator Watch Life vhodné opravdu pro každou příležitost. Obvykle nesnesu na ruce jiný než silikonový řemínek, u těchto hodinek se mi ale velmi příjemně nosila i kovová a kožená verze.

Fotogalerie Aligator Watch Life 4 Aligator Watch Life recenze 1 Aligator Watch Life recenze 2 Aligator Watch Life recenze 3 +3 Fotek Aligator Watch Life recenze 4 Aligator Watch Life recenze 8 Vstoupit do galerie

Funkce

Hodinky Aligator Watch Life nabízí spoustu funkcí pro všechny možné účely. Samozřejmostí jsou notifikace příchozích hovorů a zpráv, které zde fungují naprosto bez problémů, a za příjemný bonus považuji možnost odmítnutí hovoru přímo na displeji hodinek. Spárování hodinek s telefonem bylo rychlé a snadné, a vše fungovalo naprosto bezchybně. Stejně bezproblémové bylo i ovládání hodinek. Uživatelské rozhraní Aligator Watch Life je přehledné a dokonale intuitivní, a veškeré postupy jsem si osvojila prakticky ihned. Všechny aplikace a funkce zde pracují tak, jak mají, systém běží hladce a bez problémů.

Fotogalerie Aligator Watch Life 2 Aligator Watch Life 3 Aligator Watch Life recenze 9 Aligator Watch Life recenze 10 +5 Fotek Aligator Watch Life recenze 11 Aligator Watch Life recenze 12 Aligator Watch Life recenze 13 Aligator Watch Life recenze 14 Vstoupit do galerie

Skvělou práci odvádějí hodinky Aligator Watch Life také v oblasti zdraví a fitness. Nabízí vše, co pro tyto účely potřebujete. Vyzkoušela jsem na nich všechny funkce počínaje kontinuálním měřením srdečního tepu přes měření tlaku a okysličení krve (tyto dvě funkce jsou zatím v experimentální fázi) až po zobrazení teploty. Veškeré údaje jsou zde zobrazené přehledně a aktuálně, velmi pozitivně hodnotím integraci s nativním Zdravím na iPhonu. Skvěle zde funguje také nástroj pro sledování spánku s velmi příjemným a decentním buzením, Aligator Watch Life nabízí i funkci pro sledování cyklu. Veškeré přehledy včetně historie záznamů lze sledovat v příslušné aplikaci na spárovaném iPhonu (Zdraví nebo Google Fit). Aligator Watch Life mě nezradily ani při monitorování fitness aktivit – využila jsem je při běhu, jízdě na kolečkových bruslích a silovém cvičení, a vždy vše potřebné změřily naprosto bezchybně a spolehlivě.

Závěr

Aligator Watch Life mne doslova nadchly. Jedná se o opravdu propracované hodinky, u kterých je znát, že si výrobce dal záležet nejen na vzhledu, kvalitě a odolnosti, ale také na tom, aby byl finální produkt pro spotřebitele co možná nejužitečnější. Velmi pozitivně hodnotím nejen všechny jejich funkce, ale také kvalitu, odolnost, pohodlnost a všestrannost nošení. Aligator Watch Life mě v průběhu zkoušení vždy spolehlivě upozornily na všechny příchozí zprávy i hovory, a dělaly mi společnost i při běhu a cvičení. Skvělá je také funkce chytrého buzení, kdy vás hodinky s pomocí pohybového čidla probudí v době nejlehčího spánku, takže je probuzení „bezbolestné“. V kontextu s více než příjemnou cenou hodinek je to, co všechno Aligator Watch Life umí, až neuvěřitelné. Tyto chytré hodinky mohu rozhodně doporučit – ať už si pořizujete první produkt tohoto druhu a nechce se vám příliš investovat, nebo jste ostříleným uživatelem chytrých hodinek a chtěli byste vyzkoušet něco nového a zároveň kvalitního.

Hodinky Aligator Watch Life můžete zakoupit zde