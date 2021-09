AirPods 3: 5 neočekávanějších novinek

Pokud bych si mohl vybrat jednu věc, bez které si život nedokážu představit, pak jsou to jednoznačně AirPods. Druhou generaci těchto sluchátek mám v uších několik hodin každý den a i když je nepoužívám na poslech hudby, ale volání, jsou pro mě něčím, co mi doslova změnilo život. Dát si jedno sluchátko do uší a mít tak možnost bez kabelů nebo čehokoli dalšího, co vás omezuje uskutečnit hovor na procházce se psem nebo na jízdě na kole, to je prostě pecka. Zatím Apple vydal AirPods v podstatě ve dvou generacích s tím, že ta druhá může, ale i nemusí mít nabíjecí pouzdro. Příští týden by se měla objevit třetí generace, která by měla nabídnout několik novinek.

Nový design AirPods 3. generace

První a na pohled největší změnou je design, ten by měl, co se krabičky týká, vycházet z designu AirPods Pro, ovšem měl by zachovat zaoblenější tvary s tím, že krabička bude oproti aktuální generaci více širší, než vyšší. Designová změna se však bude týkat také samotných sluchátek a opět se setkáme se změnou, která přiblíží vzhled klasických AirPods vzhledu AirPods Pro.

Pouze bezdrátové nabíjení

Další novinkou které se dočkáme, je podle všeho absence volby pouzdra s nebo bez bezdrátového nabíjení. Zatímco druhá generace AirPods se aktuálně prodává ve dvou variantách a můžete si zvolit, zda chcete nebo nechcete bezdrátové nabíjecí pouzdro, v případě nové, třetí generace, již tuto volbu udělá Apple za vás a nabídne vám sluchátka pouze s bezdrátově nabíjeným pouzdrem.

AirPods 3 a delší výdrž baterie

Delší výdrž na jedno nabití by měla zajistit o 20 % větší baterie. Ta by měla být k dispozici jak v rámci samotných sluchátek, tak i v rámci samotné nabíjecí krabičky. Dvacetiprocentní zvětšení baterie by mělo odpovídat zhruba o hodinu delšímu přehrávání hudby na jedno nabití a taktéž jednomu nabití sluchátek z krabičky navíc.

Mírně kvalitnější zvuk

Kvalitnější zvuk je to, co u sluchátek nové generace tak nějak z principu čeká každý. Bohužel v tomto případě nabídne Apple jen velmi malé zlepšení a to u podání basů. Na druhou stranu je potřeba brát AirPods jako sluchátka na běžný poslech, na hovory, poslouchání podcastů a tak dále. Pokud chcete lepší kvalitu zvuku, jsou zde AirPods Max.

Odolnost proti vodě a potu

Spekuluje se také o tom, že by sluchátka měla nabídnout voděodolnost pro normu IP67. V tomto případě se jedná o bezpečné používání sluchátek v případě jemného deště nebo v případě, kdy se při sportu potíte. Rozhodně nečekejte vodotěsná sluchátka, ale opravdu základní voděodolnost, která je určena skutečně spíše pro sport nebo lehký déšť.