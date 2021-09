Recenze Foneazy MockGo: Změňte polohu GPS na vašem iPhone

Mobilní telefony už v dnešní době neslouží pouze pro telefonování a psaní SMS zpráv. Využít je můžeme k nespočtu různých věcí, o kterých se nám ještě před několika lety ani nesnilo. Nejen na jablečných telefonech můžeme hrát různé hry, komunikovat s přáteli na sociálních sítích anebo třeba používat navigaci. Mnoho různých služeb, aplikací a her může přesně určit polohu vašeho iPhonu, a to pomocí GPS. Uživatel může GPS využít především při navigování, každopádně se hojně využívá i v různých hrách, které jsou závislé na vaší lokaci – například Pokémon Go.

Jednoduchá změna polohy pomocí Foneazy MockGo

V určitých případech vás ale dost možná napadlo, že by se hodila aplikace, která by mohla jednoduše změnit vaši současnou lokalitu. V rámci operačního systému iOS byste se tak nacházeli kdekoliv ve světě, zatímco ve skutečnosti byste seděli například doma. Dobrou zprávou je, že tyto aplikace již existují – a je jich k dispozici dost. Některé tyto aplikace však nefungují úplně podle představ, mnoho z nich pak potřebuje ke správné funkčnosti jailbreak, po jehož zavedení ztratí váš iPhone záruku. Pokud však hledáte aplikaci, která funguje jednoduše a jailbreak nepotřebuje, tak se vám bude zajisté líbit Foneazy MockGo. A právě na tuto aplikaci se společně podíváme v této recenzi.

V jakých situacích lze Foneazy MockGo využít?

Některé z vás by mohlo zajímat, v jakých situacích se dá změna lokace na iPhonu využít – existuje jich hned několik. Již v úvodu jsem napsal, že existují hry, které jsou závislé na vaší poloze, například Pokémon Go a další. Abyste v těchto hrách uspěli, v tomto případě abyste získali co možná nejvíce pokémonů, tak je nutné, abyste se v reálném životě vydali hledat vajíčka, která se nachází různě po světě. Pokud si však nainstalujete Foneazy MockGo, tak tato povinnost odpadá. Díky technice spoofování Pokémon Go na iOS tak můžete pokémony získat jednoduše z pohodlí domova, bez nutnosti toho, abyste hnuli prstem. Kromě toho je možné Foneazy MockGo využít v rámci seznamovacích aplikací, a to třeba k obelháni polohy Tinderu. Ten totiž také počítá s vaší lokací a zobrazuje vám osoby, které se nacházejí poblíž. Stačí se tedy pouze přesunout na jiné místo. Dále se nabízí využití zmíněné aplikace v případě, pokud chcete překvapit někoho, kdo může sledovat vaši polohu. V neposlední řadě můžete Foneazy MockGo využít v případě, pokud nechcete být nikdy sledováni.

Jak se přesunout kamkoliv na světě během pár kliknutí

Pokud byste chtěli na vašem iPhonu provést změnu lokace, tak je nutné, abyste k tomu měli počítač či Mac. Následně stačí, abyste se přesunuli na oficiální stránky, kde si aplikaci Foneazy MockGo stáhněte, a poté klasickým způsobem nainstalujte. Po spuštění aplikace budete vyzváni k tomu, abyste k počítači či Macu připojili pomocí kabelu váš iPhone – učiňte tak. Pokud váš iPhone připojíte poprvé, tak je nutné, abyste na jeho obrazovce v dialogovém okně klepnuli na Důvěřovat. Ihned poté se iPhone spojí s aplikací, což se rázem dozvíte. Po dokončení připojení už se zobrazí rozhraní samotné aplikace, ve kterém se můžete jednoduše přesunout tam, kam chcete.

Konkrétně si můžete zvolit hned několik „režimů“, v rámci kterých se budete pohybovat. V pravém horním rohu se nachází terčík, pomocí kterého si vyberete jakékoliv místo na světě a ihned se na něj přesunete. Pokud zvolíte ikonu se dvěma spojenými body, tak si opět vyberete místo na mapě, kam se chcete přesunout, avšak v tomto případě nedojde k okamžitému přesunu, ale postupnému. Zvolíte-li ikonu se třemi spojenými body, tak si můžete vybrat několik bodů (zastávek), skrze které se bude vaše poloha postupně měnit. Ve spodní části obrazovky si pak můžete nastavit, jak rychlý pohyb bude, navíc k tomu je možné aktivovat také realistický režim, který bude přesun náhodně o 30 % zrychlovat či zpomalovat. V pravé horní části se ještě nachází tlačítko GPX pro export tohoto typu souboru, zároveň si můžete zobrazit také historii vašich přesunů. V pravé dolní části obrazovky se pak nachází další možnosti, například pro zobrazení oblíbených míst, pro správu vícero zařízení najednou či pro reset polohy na původní polohu. V levém horním rohu pak najdete textové pole, určené pro vyhledávání adres.

Pohybování se pomocí joysticku

Výše jsme si konkrétně ukázali možnosti, pomocí kterých se můžete jednoduše přesunout kamkoliv na světě. Velice zajímavou funkcí je však také možnost změny polohy pomocí joysticku. Ten se nachází v levém dolním rohu obrazovky, a jak už název napovídá, tak pomocí něj můžete jednoduše měnit vaši polohu v reálném čase, a to s pomocí ovládání, které je podobné právě joysticku. Pro započetí pohybu stačí klepnout na prostřední tlačítko, a poté už se můžete jednoduše pohybovat pomocí šipek. Nezapomeňte si samozřejmě uprostřed dole nastavit rychlost pohybu, aby byla přirozená. Využít můžete k pohybu pomocí joysticku také šipky na klávesnici.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Možná úskalí a odlišnost oproti VPN

Většina aplikací se samozřejmě proti rychlým změnám polohy dokáže bránit. V určitých případech stačí, abyste pro vyřešení problémů aplikaci restartovali, avšak berte na vědomí, že v některých případech můžete být v aplikaci také zablokováni. Chcete-li zablokování zabránit, tak neprovádějte okamžitou změnu polohy, ale nastavte si trasu, po které se bude poloha postupně měnit. Potřebujete-li se dostat například přes moře, tak nastavte vyšší rychlost, aby to vypadalo jako byste byli v letadle. Některé z vás pak možná napadlo, že by mohlo být možné Foneazy MockGo využít pro sledování obsahu v zahraničí, třeba na Netflixu. Opak je však pravdou, jelikož Foneazy MockGo mění pouze vaši polohu. Pro možnost sledování zahraničního obsahu je nutné využít VPN, která přímo změní vaší IP adresu, což je to zásadní.

Proč Foneazy MockGo?

Jestliže tedy hledáte aplikaci, díky které byste mohli rychle a jednoduše změnit vaši polohu na iPhone, tak je Foneazy MockGo jasnou volbou. Aplikace je doopravdy velmi jednoduchá a během testování jsem s ní neměl žádné problémy. Vše fungovalo rychle a přesně podle očekávání, což je u takové aplikace naprosto zásadní. To jsou hlavní důvody toho, proč byste Foneazy MockGo měli upřednostnit. Kromě toho je nutné zmínit, že lze tuto aplikaci využít na jakémkoliv iPhonu, a to včetně nejnovějších modelů v podobě iPhone 12 (zanedlouho iPhone 13) a včetně nejnovější verze iOS 15. Aplikaci je možné stáhnout jak pro macOS, tak i pro Windows. Využít můžete bezplatnou verzi, která je však omezená. Dobrou zprávou je, že se nám podařilo pro naše čtenáře zajistit 30% slevu na předplatná plné verze aplikace Fonezay MockGo. Po využití slevy si tak tuto aplikaci můžete pořídit za $7 měsíčně, $13.7 na tři měsíce či za $28 ročně. Pokud investujete $42, tak aplikaci získáte do konce života. Jednu licenci je možné využít až na 5 zařízení.

Foneazy MockGo stáhnete pomocí tohoto odkazu