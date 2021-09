Jestliže sledujete dění ve světě Applu, tak zajisté víte, že se již zanedlouho dočkáme vydání veřejných verzí nových operačních systémů, které Apple představil na letošní vývojářské konferenci WWDC. Konkrétně jsme se dočkali představení iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15 a prozatím jsou všechny tyto systémy k dispozici pouze v rámci beta verzí, tudíž k ním mají přístup testeři a vývojáři. Pravdou ale je, že se mnoho našich čtenářů řadí mezi testery – a přesně kvůli vám se již od vydání prví beta verze nových systémů v naší návodní sekci věnujeme novinkám a vylepšením, které jsou k dispozici. V tomto článku se společně podíváme na další funkci z macOS 12 Monterey.

macOS 12: Jak ve FaceTime vytvořit odkaz pro sdílení hovoru

Jak už bylo nakousnuto výše, tak veškeré nově představené systémy od Applu jsou plné všemožných novinek a vylepšení. Zmínit můžeme například kompletní přepracování nativní komunikační aplikace FaceTime, která s novými systémy změní to, jak jsme ji doposud používali. Když se nad tím zamyslíte, tak většina z nás FaceTime využívala pro jednoduché komunikování s blízkou rodinou či přáteli, a to hned z několika důvodů. Primárně plat, že ne každý uživatel vlastní jablečné zařízení – v takovém případě už bylo nutné využít jinou aplikaci. Navíc k tomu, veškeré účastníky bylo nutné mít uložené v kontaktech, anebo znát jejich telefonní číslo, což není úplně pohodlné. Dobrou zprávou ale je, že se tyto nedostatky Apple rozhodl změnit. FaceTime nově mohou využít i ti jedinci, kteří nemají Apple zařízení, a to skrze webové rozhraní. Pozvat pak můžete jakéhokoliv uživatele jednoduše prostřednictvím odkazu, na který stačí klepnout. Tento odkaz lze získat následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem Macu s macOS 12 Monterey otevřeli nativní aplikaci FaceTime.

Jakmile tak učiníte, tak v levém horním rohu klepněte na tlačítko Vytvořit odkaz.

Následně se zobrazí malé menu , prostřednictvím kterého je možné odkaz na FaceTime hovor sdílet.

, prostřednictvím kterého je možné Odkaz si můžete jednoduše nechat zkopírovat do schránky, a poté jej stačí kamkoliv vložit;

a poté jej stačí kamkoliv vložit; popřípadě je možné vybrat jednu z aplikací, skrze které je možné odkaz sdílet přímo.

Pomocí výše uvedeného způsobu je možné ve FaceTime vytvořit odkaz pro sdílení hovoru. Jakmile odkaz vytvoříte, tak už jen stačí, abyste jej kamkoliv sdíleli. Účastníkům poté stačí, aby na odkaz klepnuli, čímž se okamžitě do hovoru připojí. Jestliže na odkaz klepnou na Apple zařízení, tak se automaticky spustí aplikace FaceTime a dojde k připojení, pokud uživatel na odkaz klepne třeba v rámci operačního systému Windows či Android, tak se otevře prohlížeč s webovým rozhraním aplikace FaceTime. Odkaz je zpětně možné získat také již při probíhajícím hovoru, a to v rámci bočního panelu.