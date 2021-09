Kompatibilita starých řemínků s novými Apple Watch Series 7 je stále méně pravděpodobná

Majitele Apple Watch se sbírkou řemínků k nim čeká zřejmě za pár dní nepříjemné oznámení. Zdá se totiž, že se Apple po letech kompatibility napříč všemi modely chystá u nové generace jeho Apple Watch tuto příjemnou vlastnost zařízenou – tedy minimálně částečně. Některé starší typy řemínků totiž nemají být podle informací některých leakerů s novinkami kompatibilní, což nyní naznačil i samotný Apple.

Jablíčkáři po celém světě si začali v posledních dnech všímat toho, že jak Apple Story, tak i Apple Online Store hlásí u čím dál většího množství primárně dražších řemínků typu milánský tah vyprodáno či dodání za dlouhé týdny. Podobná situace přitom v minulosti nastávala jen u sezónních řemínků, které Apple po určitém čase obměňoval novými barevnými variantami. Jelikož se však nyní nedostatek řemínků dotýká daleko více modelových řad, zdá se, že se jedná spíš o přípravu na blížící se obměnu kompletní nabídky, nežli jen sezónní výměnu.

Nová generace Apple Watch by se měla světu podle očekávání ukázat již příští úterý 14. září po 19. hodině našeho času. Zřejmě nejzajímavějším vylepšením hodinek by měl být jejich redesign, který by měl vycházet z nových generací iPhonů, iPadů či iMaců. Těšit se tedy můžeme na hrany v kombinaci s rovným displejem namísto nynějšího zaobleného. Spekuluje se rovněž o solidním prodloužení výdrže, zrychlení systému a zpřesnění senzorů.