Jestliže se řadíte mezi jedince, kteří se aktivně zajímají o dění ve světě Applu, tak vám nejspíše nemusím připomínat, že se již brzy dočkáme vydání veřejných verzí všech systémů, které kalifornský gigant před několika měsíci představil na vývojářské konferenci WWDC. Konkrétně se dočkáme vydání iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy jsou prozatím k dispozici pouze jakožto beta verze, tudíž k ním mohou získat přístup pouze vývojáři nebo testeři. Na našem webu se nachází nespočet čtenářů, kteří jsou registrovaní jakožto testeři, a proto se již od vydání první beta verze zmíněným systémům věnujeme v naší návodní sekci. Dnes se podíváme na další možnost z iOS 15.

iOS 15: Jak nastavit doručování notifikací z vybraných aplikací do naplánovaného souhrnu

V jednom z předchozích návodů jsme se společně podívali na to, jakým způsobem můžete v rámci iOS 15 aktivovat naplánované souhrny. Díky této funkci, kterou osobně aktivně používám již od vydání první beta verze, se můžete o mnoho lépe soustředit na práci. Pokud si naplánované souhrny aktivujete, tak namísto toho, aby vám notifikace z vybraných aplikací chodily okamžitě, tak se uloží do oznamovacího centra. Následně se všechny najednou zobrazí až v předem určený čas. Notifikace vás tak nebudou vyrušovat při práci či při jakékoliv jiné činnosti. Nastavit si samozřejmě můžete to, který aplikaci se bude naplánovaný souhrn týkat. Pokud byste chtěli nějakou aplikaci do seznamu naplánovaných souhrnů přidat, tak postupujte následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kousek níže a rozklikněte sekci s názvem Oznámení.

Zde pak sjeďte opět o kousek níže, kde se nachází seznam všech nainstalovaných aplikací.

kde se nachází V tomto seznamu si následně otevřete aplikaci, kterou chcete do naplánovaného souhrnu přidat.

Nakonec stačí, abyste v kategorii Doručování oznámení zaškrtnuli možnost Naplánovaný souhrn.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na vašem iPhonu s nainstalovaným iOS 15 vybrat aplikace, jejichž oznámení se budou doručovat do naplánovaných souhrnů. Pokud byste si chtěli funkci naplánované souhrny přizpůsobit či nastavit, tak stačí, abyste přešli do Nastavení -> Oznámení -> Naplánovaný souhrn. Pokud naplánovaný souhrn prozatím nemáte nastavený, tak se vám zobrazí průvodce, ve kterém si vše přizpůsobíte podle svého gusta. Následně, po prvotním nastavení, už se zobrazí klasické rozhraní bez průvodce, společně se statistikami.