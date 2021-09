Že by konečně? Další zdroj potvrdil výrazné zlepšení výdrže Apple Watch Series 7

To, po čem mnozí jabíčkáři volají prakticky od první generace Apple Watch, se zřejmě letos stane konečně realitou. Řeč není samozřejmě o ničem jiném než o jejich výdrži, která by se měla letos konečně dočkat citelného vylepšení. To po mnoha zdrojích z předešlých týdnů potvrdil před malou chvílí další přesný zdroj – konkrétně leaker @PineLeaks.

Leakerovi se od jeho kontaktů z dodavatelského řetězce Applu a zřejmě i přímo z Applu podařilo dle jeho slov zjistit, že se u Apple Watch Series 7 počítá s největším vylepšením výdrže baterie při využívání v běžném životě od jejich uvedení na trh. Ačkoliv nevíme, o jakých hodnotách přesně se nyní bavíme, vzhledem k tomu, jak pompézně zdroje o vylepšení hovoří se zdá krajně nepravděpodobný nárůst v řádu desítek minut či nižších jednotek hodin. S týdenní výdrží počítat sice nelze, například o dvou dnech díky větší baterii, extrémně úspornému čipsetu a skvělé softwarové optimalizaci se však už uvažovat dá.

Nová generace Apple Watch se světu poprvé ukáže už příští úterý 14. září po 19. hodině našeho času na první podzimní Apple Keynote. Kromě nich by pak měl kaliforský gigant odhalit i novou generaci svých iPhonů či sluchátek AirPods. V rukávu by mohl rovněž mít nový HomePod či iPady.