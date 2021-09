iPhony se měly za dva roky dočkat malé revoluce u teleobjektivu, Samsung však do ní Applu hodil vidle

Jestli mají v něčem iPhony poměrně velké rezervy v porovnání s konkurencí, je to zoom fotek, respektive pak jejich kvalita po přiblížení. Zatímco Apple totiž u svých iPhonů nabízí jen dvojnásobné přiblížen optickým zoomem a desetinásobný digitální zoom, konkurence dokáže opticky – tedy de facto bez ztráty kvality – zoomovat daleko vyššími násobky, či disponuje hybridními zoomy, které kombinují digitální a optické přiblížení. Toho všeho je pak konkurence schopna mimo jiné i díky periskopickým objektivům, které umožňují “naskládat” do těla telefonů prostorově náročné fotosoustavy, které je však možné zahnout a tím se tak vyvarovat tomu, že by z nich trčely. Toto řešení se sice zalíbilo i Applu, avšak jak se nyní zdá, s jeho implementací do budoucích iPhonů bude mít problém.

Podle spousty úniků informací chtěl Apple periskopickou fotosoustavu nasadit už do iPhonů pro rok 2023 s tím, že už měl i vyvíjet konkrétně řešení, které by rád použil. Podle zpráv korejského portálu Elec však narazil na velká zádrhel. Řešení, které by rád použil, má totiž patentované Samsung, což jinými slovy znamená, že jej buď bude muset oslovit coby dodavatele tohoto komponentu, nebo zariskuje, vytvoří vlastní verzi tohoto řešení a možná kvůli tomu nakonec skončí u soudu za porušení patentu.

Ačkoliv působí první varianta na pohled daleko přívětivějším dojmem, pravdou je, že by kvůli ní musel dát Apple částečně sbohem svému léty prověřenému dodavateli fotomodulů LG InnoTek, čímž by mohl své vztahy s ním výrazně pošramotit a do budoucna nečerpat výhody, které mu právě z dobrého vztahu v současnosti plynou. Přijetí Samsungu do dodavatelského řetězce fotomodulů by navíc znamenalo, že se místo pozvolného osamostatnění opět váže na svého úhlavního konkurenta, což není taktéž ideální řešení. Jak se rozhodně však ukáže až čas, jelikož ani on sám zatím nemá mít jasno. Jediné, co lze už nyní říci je to, že jiné řešení, které by kvalitativně vyhovovalo, na stole není.