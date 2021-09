Apple nepřímo potvrdil dnešní oznámení data představení iPhonů 13

Již příští úterý bychom se měli podle prakticky všech spekulací dočkat představení nové generace iPhonů. Zda se tak stane bychom pak měli mít jasno již dnes večer, jelikož právě na ten má mít Apple naplánováno rozeslání pozvánek na svou tradiční tiskovou konferenci. To navíc potvrdil tak trochu i on sám, byť nedopatřením, a to konkrétně skrze hashflag na Twitteru.

Hashflagy na Twitteru využívá Apple pro své tiskové konference pravidelně od loňského roku a dá se počítat s tím, že tak bude pokračovat i u podzimních Keynotes. Na zveřejnění jejich hashflagů si sice ještě budeme muset počkat, nicméně z dat pocházejících z Twitteru vyplývá, že minimálně na hashflag určený pro konferenci příští týden dorazí co nevidět. Vyplývá to totiž z termínu platnosti jeho posledního hashflagu, který byl věnován konkrétně WWDC. Ten totiž vypršel dnes o půlnoci po dobrém čtvrt roce, čímž tak uvolnil místo hashflagu novému. Apple totiž vždy využívá současně jen jeden hashflag a to zpravidla co nejdéle je to jen možné. Ukončení WWDC hashflagu proto proběhlo velmi pravděpodobně v nejzazším možném termínu a již brzy na něj Apple naváže hashflagem novým.

Rozeslání pozvánek na první podzimní tiskovou konferenci Applu by mělo proběhnout dnes pozdě odpoledne až v podvečer. Kalifornský gigant rozesílal v minulosti pozvánky zpravidla po 18. hodině našeho času, ale například loni. září se odhodlal k jejich rozeslání už po 17. hodině. Přesný čas vydání pozvánek tedy v tuto chvíli tak úplně říci nelze, byť časové okno známe vcelku dobře. Co se pak týče samotné konference, dočkat bychom se na ní měli kromě iPhonů 13 i odhalení nové generace Apple Watch a s trochou štěstí i třetí generace sluchátek AirPods.