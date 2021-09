Apple míří kvůli Siri před soud

Společnost Apple se musí připravit na to, že bude v brzké době čelit navrhované hromadné žalobě, podle které její digitální hlasová asistentka Siri narušuje soukromí uživatelů. Agentura Reuters včera informovala o tom, že se americký federální soudce Jeffrey White bude snažit prokázat fakt, že Siri vinou „náhodných aktivací“ zcela běžně nahrávala soukromé konverzace majitelů Apple zařízení. Nejde jen ale o samotné nahrávání – společnost Apple podle žaloby zpřístupňovala tyto konverzace třetím stranám.

Jeden z uživatelů například uvádí, že kvůli nechtěné aktivaci hlasové asistentky Siri při své soukromé konverzaci s lékaři ohledně chirurgického zákroku začal dostávat cílené reklamy, které se týkaly právě tohoto typu ošetření. Zmíněná žaloba obsahuje celou řadu dalších podobných případů. Podle soudce Jeffreyho White může Apple očekávat, že jej žalující strana obviní z porušení kalifornského zákonu o soukromí, stejně jako z porušení federálního zákonu o odposlechu. Není to poprvé, co Apple čelí v souvislosti s asistentkou Siri jistým problémům. Před dvěma lety přinesl server The Guardian zprávu o tom, že smluvní zaměstnanci Applu v rámci snah o vylepšení funkcí hlasové asistentky naslouchali nahrávkám, přičemž se často stali svědky konverzací s velmi citlivým obsahem. Překvapivě velké množství těchto citlivých konverzací bylo zaznamenáno ve chvílích, kdy k aktivaci Siri došlo omylem a nikoliv cíleně.

Smluvní zaměstnanci Applu tak vyslechli řadu konverzací, týkajících se zdravotních problémů, ale třeba také kriminální činnosti, právních záležitostí a dalších citlivých témat. Součástí nahrávek byly také údaje o poloze, kontaktní údaje, nebo třeba data z aplikací. Poté, co se tato aféra začala probírat v médiích, ukončila společnost Apple zmíněný program, a v jedné ze softwarových aktualizací také zavedla možnost odmítnutí sdílení dat se Siri v rámci jejího dalšího vylepšování. Možnost náhodné aktivace Siri je něčím, co se zkrátka čas od času může stát. Je ale velmi nepravděpodobné, že by náhodná aktivace Siri mohla mít za následek zobrazování konkrétních cílených reklam.