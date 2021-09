Stáhněte si legendární tapety ze starších verzí Mac OS X v 6K rozlošení

Jistě jsou mezi našimi čtenáři takoví, kteří s láskou vzpomínají na starší operační systémy. Pokud si vzpomínky rádi vybavíte byť pouhou tapetou, budete mít radost z práce Rafaela Condeho. Ten totiž předělal několik starších tapet z Mac OS X a OS X do 6K rozlišení a upravil je tak, aby byly plně kompatibilní s barevným gamutem P3. Konkrétně se jedná o tapety polární záře z verzí Leopard a Snow Leopard, a pak fotografie galaxií z Lion a Mountain Lion.

Tapety můžete stáhnout pod tímto odkazem jak pro Mac, tak také pro iPhone a iPad. Jakmile budete procházet tapety, hraje vám na webu v pozadí taktéž ikonický „Exodus Honey“. Jedná se o píseň, která je spuštěna při úvodním videu na nových Macích se systémy Mac OS X Leopard a Mac OS X Snow Leopard. Rafael Conde rovněž vysvětlil, jak tohoto skvělého výsledku docílil. Aplikoval P3 a užil strojové učení k rušení šumu. Dále šlo o titěrnou práci, jelikož velkou část musel udělat ručně dle svých slov tak, jak si tapety pamatoval. Rafael je sebekritický a uznává, že výsledek není dokonalý. Do tapet dal však ze sebe to nejlepší, co mohl. Použijete některou z tapet na své zařízení?