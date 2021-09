Pozor na pochybné Lightning kabely. Mohou obsahovat skryté čtečky hesel

Nejnovější zprávy ukazují, že vaše soukromí může být při používání (nejen) Apple produktů ohroženo prakticky čímkoliv. Nedávno se například objevil speciálně upravený USB-C to Lightning kabel, ve kterém se ukrýval bezdrátový keylogger. Jedná se o speciální nástroj, který může případnému útočníkovi umožnit zachycení prakticky všeho, co napíšete na klávesnici zasaženého zařízení.

Mezi pravidla bezpečného zacházení s elektronikou a výpočetní technikou patří mimo jiné to, že bychom měli používat pouze USB klíčenky, které jsme si sami zakoupili, případně klíčenky, pocházející od lidí, kterým bezvýhradně věříme. Málokoho by asi ale napadlo, že podobným způsobem vás může ohrozit také USB kabel – ale je tomu opravdu tak. Již v roce 2019 informovala některá média o USB-A kabelu, který obsahoval škodlivý software. Bezpečnostní expert s přezdívkou MG jej prezentoval na serveru Motherboard, a později kabel poskytl pro účely testování. A je to právě MG, kdo stojí za zmíněným USB-C to Lightning kabelem s keyloggerem.

MG v rozhovoru pro magazín Motherboard uvedl, že chtěl tímto krokem především dokázat uživatelům, že umístění keyloggeru do USB-C kabelu není neproveditelné, a že by se měli mít na pozoru. „Našli se tací, kteří tvrdili, že kabely typu C jsou před těmito typy zákroků v bezpečí, protože na nich zkrátka není dost místa. Musel jsem jim ukázat, že se pletou,“ uvedl MG v online chatu pro server Motherboard. Kabely, které nesou název OMG Cables, fungují tak, že vytvoří vlastní Wi-Fi hotspot, ke kterému se případný útočník připojí ze svého vlastního zařízení. Odsud poté může v prostředí, připomínajícím klasický webový prohlížeč, zahájit záznam psaní na klávesnici. Redaktoři serveru Motherboard zmíněné kabely otestovali, a potvrdili, že skutečně fungují. Možnosti kabelů jsou podle expertů překvapivě široké – správně upravený USB-C kabel může také například disponovat schopností převzetí kontroly na bezpečnostním čipem T2 u některých Maců.