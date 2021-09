Je to již několik let nazpátek, co Apple konečně „odemknul“ vnitřní úložiště jablečných telefonů a tabletů. Do té doby jsme si do vnitřního úložiště nemohli sami uložit prakticky vůbec nic. Díky zmíněnému odemčení je tedy možné s úložištěm všeobecně lépe pracovat, ukládat do něj pak můžeme opravdu cokoliv, od filmů, přes hudbu až po stažené soubory z internetu. Pojďme se společně podívat na 5 tipů a triků v aplikaci Soubory na iPhone, o kterých jste možná nevěděli.

Ú Úvod 1 Skenování dokumentů 2 Připojení k serveru 3 Úprava pořadí umístění 4 Komprimování souborů a složek 5 Anotování PDF a obrázků