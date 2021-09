Vrombr: Na iPhone přichází první závodní hra v takzvané Remote Reality

Pokud vás označení v titulku s popiskem Remote Reality poněkud zmátlo, pak věřte, že v tom nejste sami. Samotní autoři Vrombr totiž připouští, že takzvaná Remote Reality nemá přesnou definici a proto si ji tak trochu upravili k obrazu svému. V jejich případě to znamená možnost převzít kontrolu nad reálným objektem pomocí smartphonu a tento objekt pak ovládat. V jejich případě se jedná o miniaturní autíčka, která jsou vybavena kamerou a díky ultrarychlému připojení pomocí 5G, případně také Wi-Fi nebo 4G dokáží reagovat stejně rychle jako virtuální autíčka ve videohrách.

To, v čem je tento systém unikátní, je možnost ovládat autíčka v aréně, která může být doslova na druhém konci světa. Společnost stojící za Vrombr sídlí ve Francii, kde vytvořila první testovací dráhy a nechala vyzkoušet uživatele ze Sydney, zda bude možné ovládat autíčka bez jakéhokoli problému. To se také potvrdilo a příliš mnoho vzdálenějších míst než je Francie od Sydney už na světě nenajdete. Autoři zatím prezentují svoji hru nebo technologii v rámci pár videí a fotografií dostupných na ne příliš sdílném webu. Zda se v budoucnu setkáme s tím, že si budeme platit za pronájem autíčka, které bude v aréně přímo v sídle společnosti, nebo si naopak budeme mít možnost jednotlivá autíčka koupit, to zatím není příliš zřejmé.

Největší výhoda takzvané Remote Reality má však spočívat v tom, že se hra řídí skutečnými fyzikálními vlastnostmi, protože řídíte auta, která opravdu existují a pohybují se po reálné trati. Právě proto se podle autorů musíte chovat jinak než ve virtuálním světě. Navíc nehoda v tomto případě neznamená pouze zmáčknutí tlačítka, ale nutnost autíčko fyzicky vrátit zpět na trať, což může trvat drahocené vteřiny, díky kterým přijdete o prvenství v závodě. Do hry samozřejmě vstupují také vychytávky, jako je dočasné zvýšení výkonu vozidla, které získáte právě pomocí sbírání bodů nebo výsledků dosahovaných na trati. Projekt vypadá poměrně slibně a jsme zvedaví, jak bude ve výsledku vypadat samotná hra a zda budeme mít možnost koupit si modely nebo je jen ovládat někde v ústředí Vrombr. Pokud vás Vrombr zaujal, pak nezbývá než sledovat oficiální web.