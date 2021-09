Nejen Apple Watch. Výrobní problémy trápí Apple stále i u nových MacBooků Pro

Je to trochu paradox. Zatímco v předešlých letech bojoval Apple pravidelně s výrobními problémy nové generace iPhonů, kvůli kterým je byl nucen představovat či prodávat později než původně zamýšlela a to ještě ve velmi malých objemech, letos řeší totéž s Apple Watch Series 7 a novými MacBooky. V minulosti přitom s jejich výrobou problémy nemíval prakticky nikdy. Nasazení nového designu i technologií si však holt letos vybírá svou daň.

Že se Apple Watch Series 7 opozdí jsme vás informovali v uplynulých dnech již několikrát a jak se zdá, nové MacBooky na tom budou stejně. Applu se totiž podle zdrojů DigiTimes a Bloombergu stále nepodařily vyřešit potíže s dodávkami mini LED displejů a čipů, kvůli čemuž nemá v současnosti vyrobeno ani zdaleka tolik strojů, které zamýšlel, což jej nutí k přehodnocení jeho plánu odhalit je již na začátku podzimu. Místo září se tak nyní jeví pravděpodobnější říjen a v krajním případě i listopad. Záležet bude na tom, zda se situace v dodavatelském řetězci Applu zlepší.

Nové MacBooky Pro jsou chystané ve 14” a 16” variantě s tím, že kromě mini LED displeje dostanou taktéž čipy z rodiny Apple Silicon či hranatý design vycházející z nových iPhonů, iPadů či Maců. Počítá se rovněž s návratem celé řady portů v čele s HDMI či čtečkou SD karet. Rozloučit by se s námi naopak měly OLED dotykové proužky Touch Bar, které si za pět let, co na Macích jsou, mezi uživateli příliš velkou oblibu nenašly.