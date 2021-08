Nové MacBooky Pro způsobí na trhu s notebooky malou displejovou revoluci

Přestože Apple již za revoluční společnost minimálně s ohledem na několik posledních let tak úplně označit nelze, nálepka “spouštěče” malých revolucí mu upřít nelze. Byl to totiž právě on, kdo například spustil mánii v odstraňování 3,5mm jack konektorů či nasazování výřezů do displeje pro senzory. A další kousek tohoto typu má v rukávu připravený na letošní podzim. Nebude se ale točit kolem iPhonů, nýbrž kolem MacBooků.

Na letošní podzim má Apple připravené odhalení nové generace MacBooků Pro, která má kromě čipů M1X či přepracovaného MagSafe portu disponovat třeba i mini LED displeji, jenž posunou zobrazovací schopnosti počítačů na další úroveň. A právě nasazení mini LED do nových MacBooků Pro má být podle zdrojů analytika Ming-Chi Kua spouštěčem malé displejové revoluce, jelikož je bude rázem chtít nasadit celá řada dalších předních výrobců notebooků. Ti již údajně začali vyjednávat s dodavateli po celém světě o zajištění dostatečných dodávek pro jejich budoucí stroje s tím, že se na implementaci mini LED vrhnou podle toho, jak velké oblibě se budou nové MacBooky Pro těšit.

Bude velmi zajímavé sledovat, kam až se mini LED mánie konkurenčních výrobců nakonec dostane a zda hlavně dokáží tuto novinku ocenit i jejich uživatelé. Přeci jen, v případě 12,9” iPadů Pro, které již mini LED displeje také dostaly, nelze úplně hovořit o celosvětovém nadšení, jelikož lepší zobrazovací schopnosti ocení jen hrstka uživatelů a to navíc ještě těch z profesionální sféry. Ale kdo ví, třeba se právě rozmach novinky podepíše pod strmým nárůstem její obliby a potažmo i jejího rozšíření napříč dalšími produkty. Alespoň částečně jasno bychom mohli ostatně mít už na podzim, kdy Apple novinky světu představí.