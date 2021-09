Na návštěvě v Apple Store v Miláně: Obrovský prostor, fontána a všechny řemínky světa

Přestože do Milána jezdíme každý rok zejména za módou, byl by hřích vynechat Apple Store. V Itálii najdete hned dvanáct oficiálních kamenných obchodů Applu a právě Miláno je tím, který často bývá prezentován jako vlajková loď všech nejen italských, ale i evropských Apple Storů. Mě osobně se víc libí Apple Store ve Florencii, ovšem Miláno působí zejména zvenku opravdu impozantně. Skleněnou kopuli s výtahem a logem nakousnutého jablíčka, která je oblíbeným místem k odpočinku nejen místních, ale i turistů, protože je její součástí fontána, která umí příjemně zchladit, zdobila tentokrát reklama na Apple Watch Collezione internazionale, tedy na mezinárodní kolekci řemínků pro Apple Watch.

Právě těm byl věnován největší prostor nejen ve výloze, ale také v samotném Apple Store. Apple je zde prezentuje hned na dvou stolech a taktéž v postranních policích. K dispozici jsou všechny řemínky, které Apple vyrábí a můžete si je prohlédnout jak pod sklem, tak i na vlastním zápěstí. Je vidět, že právě řemínky bere Apple opravdu vážně, a to i navzdory tomu, že má i několik dalších novinek, jako jsou například iMacy M1 nebo například nové bezdrátové klávesnice s Touch ID. Veškerá pozornost přitom patří právě řemínkům.

Co mě zarazilo je fakt, že i když jsem byl v Apple Store zhruba týden po představení nové klávesnice s Touch ID, nejen, že nebyla nikde vystavena, ale zaměstnanci dokonce ve většině případů ani netušili, že něco takového Apple nabízí. Celkově na mě působí Apple Store v Mílánu sice pěkným a profesilnálním dojmem, ovšem na druhé straně zde mají produkty, které již Apple nenabízí ani na svých online storech a nejsou ani ve Vídni, v Mnichově nebo například ve Florencii. Některé věci zkrátka působí jako ležáky, kterých se Apple ještě nedokázal zbavit a čeká, až si někdo koupí poslední kousky, aby je nahradil něčím novým. Nechci říct, že nemají novinky, ty pochopitelně mají a všechny, ovšem na druhou stranu, co se týká produktů třetích stran, tak zde jsou věci, které jinde příliš nenajdete a osobně bych je nepovažoval za zrovna prodejní hity.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pokud zavítáte do Milána, pak je návštěva Apple Store pro každého fanouška doslova povinností. Ovšem co se týká produktů, které nejsou přímo od Applu, přijde mi, že například ve Vídni je počet věcí, které zde Apple nabízí, mnohonásobně větší, a hlavně se jedná o vychytávky, které člověk prostě tak nějak chce. Je škoda, že Apple nepřišel s něčím, co by lidé mohli sbírat a byla by možnost danou věc získat pouze v daném městě nebo alespoň v dané zemi. Rád bych si koupil AirTag s gravírováním symbolu Milána nebo například tričko spojené s tímto konkrétním Apple Storem. Když dojedete například do Chamonix, světové značky jako je The North Face nebo Billabong a další zde mají speciální kolekce oblečení, které nikde jinde na světě nekoupíte a velmi vkusně odkazují právě na Mont Blanc nebo Chamonix. Doufám, že Apple jednoho dne také něco podobného nabídne.