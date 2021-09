S představením AirPods 3 již nesmí Apple otálet

Včera bylo pozdě. Tak přesně takto lze s trochou nadsázky číst nový průzkum analytické společnosti Counterpoint Research, který se zaměřil na prodeje bezdrátových sluchátek v uplynulém čtvrtletí a potažmo jejich podíl na celkovém trhu. Asi vás nepřekvapí, že z průzkumu vychází Apple opět jako král – avšak tentokrát ani zdaleka tak suverénní, jako tomu bylo dříve.

Trhu s bezdrátovými sluchátky se v uplynulém čtvrtletí dařilo velmi slušně. Oproti stejnému období v loňském roce totiž prodejně vyrostl o slušných 27 % a to zejména v rozvojových regionech. A právě růst v zemích, které na tom nejsou ekonomicky dlouhodobě příliš dobře se na podílu AirPods na trhu se sluchátky negativně podepsal. Z loňských 35% podílu je totiž rázem “jen” 20% podíl, což je suverénně největší propad mezi velkými výrobci. Klopýtnutí se nicméně připsala třeba i Jabra nebo Huawei. Naopak sluchátkům z dílny Xiaomi, Samsungu či JBL se dařilo velmi dobře.

Není to však jen cena, která se na nižších prodejích a tedy i propadu podílu AirPods podepsala. Prakticky celý fanouškovský svět Applu totiž očekává od začátku letošního roku představení nové generace základního modelu a s trochou štěstí i druhé generace řady Pro, kvůli čemuž mnozí jablíčkáři s nákupem sluchátek vyčkávají. A právě toto vyčkávání se logicky v prodejích nyní projevuje velmi negativně a bude tomu tak až do chvíle představení nové generace. Ta by pak mohla (a podle všech analytiků i měla) prodejní boom AirPods opět odstartovat. Apple by ale již příliš dlouho s odhalením vyčkávat neměl, protože konkurenční uživatelská základna roste a přestože jí díky novým AirPods zřejmě opět solidně uteče, bude s ní muset počítat do budoucna z hlediska menšího počtu potenciálních zákazníků.

