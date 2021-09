Uteklo to jako voda – aktuálně nejnovější operační systémy jsou tady totiž s námi již několik dlouhých měsíců. Apple konkrétně představil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15, a to na vývojářské konferenci WWDC, která se koná každoročně v létě, a na které kalifornský gigant představuje nové verze svých operačních systémů. Všechny zmíněné operační systémy jsou ode dne představení k dispozici v rámci beta verzí, a to pro všechny testery a vývojáře. My v redakci samozřejmě beta verze testujeme a neustále vám přinášíme články, ve kterých se novým funkcím věnujeme. V tomto článku se podíváme na další možnost z macOS 12 Monterey.

macOS 12: Jak (de)aktivovat zobrazení stavu Soustředění ve Zprávách

Součástí prakticky všech nový operačních systémů je nový režim Soustředění, který lze definovat jakožto původní režim Nerušit na steroidech. V rámci Soustředění si totiž uživatelé mohou konečně vytvořit hned několik různých režimů, které je možné si individuálně přizpůsobit. V těchto režimech si můžete konkrétně nastavit to, která aplikace vám může odesílat oznámení, popřípadě které kontakt se vám může dovolat. Kromě toho je k dispozici další funkce, která druhou stranu dokáže upozornit na to, že máte režim Soustředění aktivní, a to přímo v rámci aplikaci Zprávy. Dotyčný člověk tuto informaci uvidí přímo v konverzaci. (De)aktivaci této funkce na Macu provedete následovně:

Prvně je nutné, abyste na Macu s macOS 12 Monterey vlevo nahoře klepnuli na ikonu .

. Jakmile tak učiníte, tak z menu, které se objeví, vyberte možnost Předvolby systému…

Tímto se otevře nové okno, v rámci kterého se nachází veškeré sekce určené pro správu předvoleb.

V rámci tohoto okna následně lokalizujte a rozklikněte sekci s názvem Oznámení.

Následně v horním menu otevřete záložku Soustředění.

Poté si nalevo vyberte konkrétní režim Soustředění , ve kterém chcete (de)aktivaci provést.

, ve kterém chcete (de)aktivaci provést. Zde už pak jen vpravo dole stačí, abyste podle potřeby (de)aktivovali možnost Sdílet stav soustředění.

Pomocí výše uvedeného postupu lze tedy (de)aktivovat funkci, která dokáže ostatním kontaktům v rámci aplikace Zprávy říci, že máte aktivní režim Soustředění, tudíž že nemusíte odpovědět ihned. Nutno zmínit, že se dotyčnému nezobrazí přesná informace o tom, jaký z vašich režimů Soustředění v současné době máte aktivní, a to především z hlediska bezpečnosti. Namísto toho se zobrazí pouze to, že máte vypnutá oznámení. Zároveň je nutné zmínit, že je tato funkce k dispozici pouze v nejnovějších operačních systémech. Pokud má tedy druhá strana například iOS 14 či třeba macOS 11 Big Sur, tak se mu zpráva o vypnutých oznámeních nezobrazí. V takovém případě bude nutné ještě vyčkat na vydání veřejných verzí.