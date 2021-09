Zajímáte-li se o dění ve světě Applu, tak zajisté víte, že jsme se před několika měsíci, konkrétně na letošní vývojářské konferenci WWDC, dočkali představení nových jablečných operačních systémů. Pokud jste to nepostřehli, tak Apple představil iOS a iPadOS 15, macOS 12 Monterey, watchOS 8 a tvOS 15. Všechny tyto systémy jsou ode dne svého představení k dispozici jakožto beta verze, ke kterým mohou získat přístup beta testeři či vývojáři. Již brzy však všechny zmíněné systémy vyjdou pro širokou veřejnost. Na našem magazínu se neustále věnujeme novinkám z těchto systémů a v tomto článku budeme pokračovat. Podíváme se na další funkci z iOS 15.

iOS 15: Jak deaktivovat zobrazování oznámení při zrcadlení obrazovky

Operační systém iOS 15, společně s dalšími systémy, se dočkal opravdu velkých změn a nových funkcí. Velkého přepracování se dočkal například FaceTime, do kterého se nově mohou účastníci zapojit z odkazu, a to i v případě, že nevlastní Apple zařízení. V rámci FaceTime v iOS 15 dále existuje možnost, díky které je možné sdílet s ostatními účastníky vaší obrazovku. To se hodí především tehdy, pokud chcete pomoci členovi rodiny či kamarádovi s nějakým nastavením iPhonu. Pravdou ale je, že vám při sdílení obrazovky může kdykoliv přijít jakékoliv oznámení, které nejspíše sdílet nechcete. Naštěstí však i na tohle inženýři v Applu mysleli a přidali funkci, díky které je možné oznámení při sdílení obrazovky vypnout. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu s iOS 15 přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak sjeďte o kousek níže, kde rozklikněte kolonku s názvem Oznámení.

kde rozklikněte kolonku s názvem V horní části obrazovky pak lokalizujte a klepněte na řádek Sdílení obrazovky.

Následně už jen stačí, abyste pomocí přepínače deaktivovali možnost Povolit oznámení.

Pomocí výše uvedeného způsobu lze tedy na vašem iPhonu s iOS 15 provést deaktivaci zobrazování oznámení při sdílení obrazovky. Výše jsem uvedl, že lze obrazovku sdílet například přes FaceTime, nejedná se však o jedinou aplikaci, kde je to možné. Funkci pro vypnutí oznámení při sdílení obrazovky ocení také mobilní streameři, kteří využívají například Twitch. Takto si můžete být jistí tím, že se nikdo nedozví o obsahu vašich notifikací.