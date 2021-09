Světla Philips Hue bude již brzy možné snadno propojit se Spotify

Uživatelé světelného řešení Hue z dílny společnosti Philips budou mít již brzy další velký důvod k radosti. Philips totiž umožní jejich světla snadno propojit s hudební streamovací službou Spotify, díky čemuž budou moci svítit podle přehrávané hudby. To vše přitom bezdrátově a bez nutnosti dalšího příslušenství, které je pro podobné věci v současnosti potřeba.

Novinka, kterou Philips oznámil teprve před pár desítkami minut, bude fungovat na bázi analýz přehrávaných skladeb speciálním algoritmem, jejichž výsledek bude v reálném čase promítán právě do fungování světel. Ty budou podle přehrávané hudby blikat, tlumit se, měnit barvy a teplotu a tak dále. Poměrně zajímavé je pak to, že algoritmus bude brát v potaz i hlasitost přehrávané hudby, přičemž čím hlasitější bude, tím budou světelné efekty jasnější.

V současnosti je propojení světel Hue se Spotify dostupné jen pro členy programu předčasného přístupu (tedy jinými slovy pro beta testery) s tím, že zhruba za měsíc by měla být novinka k dispozici naprosto všem. Aktivovat půjde standardně přes aplikaci Philips Hue, do které přibude nová položka pro synchronizaci. Zda se v budoucnu dočkáme třeba i integrace Apple Music či dalších hudebních streamovacích služeb je nicméně v tuto chvíli ve hvězdách, stejně jako to, jak kvalitní novinka bude.

