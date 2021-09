Termín představení iPhone 13 (Pro) je prakticky jistý

Ačkoliv Apple ještě pozvánky na svou první podzimní Keynote chystanou pro představení iPhonů 13 (Pro) nerozeslal, o termínu je již mezi jablíčkáři víceméně jasno. S ohledem na předešlé roky lze totiž termín konference velmi dobře odhadnout a to nyní dokonce i s přesností na den. Lví podíl na tom má i Apple a jeho (ne)aktivita.

Termín představení iPhone 13

Není žádným tajemstvím, že Apple své iPhony představuje zpravidla v září a to spíše v jeho první polovině. Zároveň historicky víme, že si oblíbil pro tuto událost úterky a že prodeje či předobjednávky startují naopak většinou v pátky – ať už tentýž, nebo následující týden. Při zohlednění těchto věcí proto vycházely až do včerejška jako potenciálně vhodné jen dva termíny – konkrétně 7. a 14. září. Pokud by však Apple chtěl svou konferenci uskutečnit 7. září, musel by na ní rozeslat pozvánky už včera. Na online Keynote totiž pozvánky rozesílá s minimálně sedmidenním předstihem, což už nyní nelze. Ze dvou potenciálních termínů tak máme rázem jeden, který je velmi pravděpodobně i reálný.

Pokud se Keynote 14. září skutečně uskuteční (což prakticky celý svět předpokládá), pozvánky na ní rozešle Apple příští týden v úterý 7. září k večeru. Jejich rozeslání jakýkoliv jiný den by bylo velkým překvapením a upřímně se očekávat nedá. Ptáte-li se pak na to, proč v minulosti Apple rozesílal pozvánky se čtrnáctidenním předstihem a my je tedy měli v rukou již na konci srpna, odpověď je jednoduchá – tyto konference totiž probíhaly i za účasti novinářů z celého světa, kterým dával Apple dva týdny na zajištění si dopravy a ubytování. To ale nyní nemusí.

Kromě iPhonů 13 (Pro) se na první zářijové Keynote Applu očekává například i představení třetí generace sluchátek AirPods nebo odhalení Apple Watch Series 7. V minulosti se rovněž spekulovalo nad odhalením nových 14” a 16” MacBooků Pro, větším HomePodem, 30” iMacem či iPady. Tyto produkty si však pravděpodobně odbijí svoji premiéru až později na dalších konferencích.