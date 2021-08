V poslední betě macOS Monterey je konečně dostupný Universal Control, má to ale jeden háček

Jednou z nejočekávanějších funkcí v chystaných operačních systémech macOS Monterey a iPadOS 15 je Universal Control. Jedná se o výrazné vylepšení, díky kterému budou uživatelé moci u více iPadů a Maců najednou používat jednotné vstupní zařízení, tedy myš, klávesnici a / nebo trackpad. V dosud vydaných betaverzích jablečných operačních systémů se zatím tato novinka neobjevila, změnu přinesl až macOS Monterey Beta 5, vydaný v první polovině srpna. Tato betaverze macOS Monterey konečně umožňuje využití funkce Universal Control u dvou Maců naráz, má to ale malý háček.

Fotogalerie macOS 12 Monterey 1 macOS 12 Monterey 2 macOS 12 Monterey 3 macOS 12 Monterey 4 +10 Fotek macOS 12 Monterey 5 macOS 12 Monterey 6 macOS 12 Monterey 7 macOS 12 Monterey 8 macOS 12 Monterey 9 macOS 12 Monterey 10 macOS 12 Monterey 11 macOS 12 Monterey 12 macOS 12 Monterey 13 Vstoupit do galerie

V poslední betaverzi operačního systému macOS 12 Monterey sice Apple již zavedl funkci Universal Control, funkce ale není aktivní „sama od sebe“. K její aktivaci je zapotřebí provést sérii příkazů prostřednictvím nativního Terminálu. Kompletní postup k aktivaci funkce, která nese interní označení Ensemble, jsou popsány na GitHubu, přičemž kromě zadání příkazů do Terminálu je zapotřebí provést také jisté změny v nastavení systému. Jedná se o poměrně komplikovaný postup, a nezkušení uživatelé by jej raději neměli zkoušet provádět – případné chyby totiž mohou mít za následek závažné poškození některých systémových souborů. V případě správně provedené aktivace nicméně funkce Universal Control v betaverzi operačního systému macOS Monterey do jisté míry pracuje tak, jak má.

Redaktoři serveru MacRumors, kteří si tuto funkci vyzkoušeli, uvedli, že latence při přepínání mezi jednotlivými Macy je opravdu minimální. Betaverze funkce Universal Control má ale i své nedostatky – k detekci druhého Macu například nedochází automaticky, je zapotřebí jej manuálně vybrat v Předvolbách systému, kde uživatel zvolí položku Monitory. Zde je zapotřebí přidat další Mac coby druhý monitor. Funkce Universal Control v macOS Monterey zatím také neumožňuje přemisťování souborů, fotografií, videí a dalšího obsahu formou Drag & Drop. Pátá betaverze operačního systému macOS 12 Monterey je zatím jedinou, která tuto funkci nabízí – na její přidání do betaverze operačního systému iPadOS si podle všeho budeme muset ještě nějakou chvíli počkat. Apple zároveň naznačil, že některé funkce nových operačních systémů nemusí být ihned k dispozici ani po jejich oficiálním vydání pro veřejnost.