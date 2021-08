Podpora satelitního volání a zpráv u nových iPhonů potvrzena dalším zdrojem, má to však háček

Nejednoho fanouška Applu potěšila před pár hodinami zpráva ohledně podpory satelitního volání a posílání zpráv u budoucích iPhonů, se kterou jako první přišel přední analytik Ming-Chi Kuo. Ten se nechal konkrétně slyšet, že bude novinka dostupná už u iPhonů 13 a že půjde využívat na místech bez pokrytí signálem mobilního operátora, díky čemuž se tak využitelnost iPhonů výrazně zvýší. Že má Apple v plánu podporu satelitního volání iPhonům skutečně vnuknout dnes v noci potvrdil i další velmi přesný zdroj, konkrétně agentura Bloombergu. Má to však háček, respektive hned několik háčků.

Zdroje Bloombergu sice potvrdily, že Apple s podporou satelitního volání a zpráv u iPhonů sice počítá, dodaly však, že je vcelku pravděpodobné, že jej ještě letos u iPhonů 13 nepovolí. Ty by sice měly disponovat potřebným hardwarem, po softwarové stránce však údajně ještě není hotovo a kvůli tomu tak Apple funkci nespustí a zřejmě ani nepředstaví.

Dalším háčkem je pak její využitelnost – Bloomberg totiž tvrdí, že jí chce Apple využívat primárně pro komunikaci se záchrannými složkami, které díky tomu bude možné zkontaktovat prakticky odkudkoliv. Počítá se sice i s tím, že budou přes satelity v omezené míře kontaktovat i vaši blízcí, ale to zřejmě jen skrze zprávy o vaší poloze a tak podobně. Jinými slovy, ke standardní komunikaci satelity využít zřejmě nepůjde. Kromě komunikace se záchranáři má propojení iPhonů se satelity zlepšit i jejich schopnost informovat jejich uživatele o mimořádných událostech v jejich oblasti a to jak o přírodních katastrofách, tak třeba nehodách letadel, potápějících se lodích a tak podobně. Díky satelitům by měly tato upozornění dostávat nově všichni jablíčkáři s kompatibilními telefony na daném území, což je rozhodně zajímavá vychytávka.

Fotogalerie iPhone 13 Pro Max koncept FB iPhone 13 Pro Max koncept (13) iPhone 13 Pro Max koncept (12) iPhone 13 Pro Max koncept (11) +10 Fotek iPhone 13 Pro Max koncept (10) iPhone 13 Pro Max koncept (9) iPhone 13 Pro Max koncept (8) iPhone 13 Pro Max koncept (7) iPhone 13 Pro Max koncept (6) iPhone 13 Pro Max koncept (5) iPhone 13 Pro Max koncept (4) iPhone 13 Pro Max koncept (3) iPhone 13 Pro Max koncept (2) Vstoupit do galerie

Co se týče používání funkce jako takové, zdroje Bloombergu tvrdí, že se v současnosti testované iPhony k satelitům připojují až jednu minutu. Záleží samozřejmě na jejich poloze v dané lokalitě, která by se však měla postupem času zlepšovat. Aby se navíc šlo připojit, je nutné, aby byl uživatel venku. Dostupnost funkcí pak bude samozřejmě záviset i na legislativě dané země, která je může určitým způsobem “osekat”. Zda si je budeme moci vyzkoušet už letos či až v příštím roce nicméně ukáže až čas.