Kolik letos Google zaplatí Applu za to, že zůstane výchozím vyhledávačem v Safari?

Pokud v Safari začnete něco vyhledávat, k nalezení vám pomáhá nativně vyhledávač od Googlu. Toto výsostné postavení v zařízeních od Applu samozřejmě není zadarmo a Google platí opravdu šílené sumy. A dle nové zprávy analytiků ze společnosti Bernstein je naznačováno, že Google pořádně připlatí. Platby od Googlu za výše uvedené mohou v tomto roce dosáhnout údajně až na 15 miliard dolarů, což je oproti 5 miliardám v předchozím roce opravdu masivní nárůst.

Podle zprávy předložené investorům mohou poplatky Googlu v roce 2022 vzrůst až na částku mezi 18 a 20 miliardy dolarů. Analytici tvrdí, že data jsou založena veřejných dokumentech společnosti Apple. Jeden z analytiků společnosti Bernstein Toni Sacconaghi říká, že Google pravděpodobně platí horentní sumu, aby zajistil, že jej Microsoft nepřeplatí. Rozhodnutí společnosti Apple ponechat Google jako výchozí vyhledávač se v průběhu let setkává s ostrou kritikou. V rozhovoru na začátku tohoto roku hlavní šéfka společnosti Apple pro globální ochranu soukromí Jane Horvathová nabídla odůvodnění dohody, a to navzdory obavám o soukromí ze strany uživatelů: „Právě teď je Google nejpopulárnějším vyhledávačem. Podporujeme Google, ale máme také vestavěnou podporu pro DuckDuckGo a nedávno jsme také spustili podporu pro Ecosia.“ Dovedete si představit, že by jako nativní vyhledávač v prohlížeči Safari již třeba někdy v budoucnu nebyl Gooogle?