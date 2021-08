Rozšíření pro iMessage: 5 nejlepších, která by vám neměla chybět

Rozšíření pro iMessage existuje opravdu mnoho a je rozhodně velká škoda, že mnoho uživatelů nemá ani nejmenší tušení o tom, že existují. Pokud si nějaké rozšíření pro iMessage stáhnete, tak se usadí přímo do panelu, který se v konverzaci nachází nad klávesnicí. Může se jednat například o sadu samolepek, miniaturní rozhraní nějaké aplikace či třeba možnost, pomocí které můžete hrát s druhou stranou nespočet různých her. V tomto článku se společně podíváme na 5 nejlepších rozšíření pro iMessage, které by vám neměly chybět ve vašem iPhonu.

Rozšíření pro iMessage

GamePigeon

A začneme hned tím nejlepším rozšíření, které se dá do iMessage stáhnout, tedy co se zábavy týče. Pokud si do iMessage nainstalujete GamePigeon, tak získáte přístup k hned několika klasickým hrám, které vás zabaví na opravdu dlouhou dobu. S přáteli či třeba rodinnými příslušníky tak můžete hrát třeba kulečník, šipky, Uno, beer pong, střelbu na terč a další. Dobrou zprávou pro všechny, kteří si GamePigeon oblíbí je, že vývojáři neustále přidávají nové hry, takže si můžete být jistí tím, že vás aplikace neomrzí. Hry v GamePigeon fungují na tahy, tzn. uděláte jeden tah, ten se odešle druhé straně, ta poté udělá další tah, apod. Hry se tedy nehrají přímo v reálném čase.

GamePigeon stáhnete zde

GIPHY

Pokud chcete v iMessage vyjádřit nějakou emoci, tak k tomu můžete využít hned několik způsobů. Většina z nás využívá klasické emoji, každopádně v dnešní době lze emoce vyjádřit také prostřednictvím nálepek či GIFů, tedy animovaných obrázků. První dvě možnosti se nachází nativně přímo v iMessage, pokud však chcete sdílet GIFy, tak je nutné, abyste si k tomu stáhli aplikaci. A jakou jinou aplikaci pro sdílení animovaných obrázků byste měli zvolit než právě GIPHY. Tato aplikace provozuje největší portál věnovaný animovaným obrázkům. S pomocí GIPHY je pak přímo v iMessage možné GIFy hledat a odesílat, což se rozhodně hodí.

GIPHY stáhnete zde

Spotify

Jestliže v dnešní době chcete poslouchat hudbu, tak uděláte nejlépe v případě, pokud si předplatíte některou streamovací službu. Právě díky hudebním streamovacím službám získáte přístup k nespočtu skladem, alb a playlistů, a to za poplatek v podobě několika desetikorun za měsíc. Mezi nejznámější streamovací služby patří Spotify a Apple Music, a pokud patříte mezi uživatele Spotify, tak zbystřete. I tato aplikace totiž nabízí rozšíření do iMessage. S pomocí rozšíření Spotify je možné rychle sdílet s druhou stranou vaši oblíbenou hudbu. Navíc k tomu, pokud má druhá strana Spotify nainstalované také, tak si můžete společně skrze rozšíření spustit přehrávání nějaké hudby.

Spotify stáhnete zde

Zdroj: App Store

iTranslate

Čas od času se můžete ocitnout v situaci, kdy si v rámci iMessage budete psát s nějakým jedincem, který mluví jiným jazykem. V případě angličtiny se ve většině případech nejedná o problém, nejedná se však o jediný jazyk na světě. Ať už tedy úplně nerozumíte anglicky, německy, rusky, španělsky či jakkoliv jinak, tak vám ve všech případech může pomoci aplikace a její rozšíření iTranslate. V rozhraní rozšíření si jednoduše zvolíte jazyky, se kterými chcete pracovat, a poté rovnou píšete text, který chcete přeložit. Kromě toho nechybí ani funkce diktování a překladu mluveného slova.

iTranslate stáhnete zde

Polls for iMessage

Kromě toho, že v rámci iMessage můžete komunikovat pouze s jedním člověkem, tak nechybí ani skupinové konverzace. V těch může velmi často vzniknout zmatek, především tehdy, pokud je účastníků mnoho. Apple nedávno přidal funkce, díky kterým je možné ve skupinových konverzacích udělat o něco větší pořádek, například přímé odpovědi či zmínky. Tyto funkce rozhodně potěší, každopádně pokud se s kamarády či jinou „partou“ chcete domluvit, kam dnes večer zavítáte, tak se může jednat o složitý úkol. Přesně pro tyto a další jiné situace existuje rozšíření Polls for iMessage, díky kterému můžete vytvářet jednoduché ankety.

Polls for iMessage stáhnete zde