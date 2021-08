Zpátky do školy: 5 aplikací pro Mac, které se vám určitě budou hodit

Letní prázdniny definitivně skončily a žáky a studenty čeká opět návrat zpět do lavic. S návratem do školy bývá u mnohých spojen nejen nákup sešitů, školních pomůcek a dalšího vybavení, ale také pátrání po softwaru, který by jim mohl studium usnadnit a zpříjemnit. V dnešním článku vám představíme pět aplikací pro Mac, které jako student určitě oceníte.

BeFocused

BeFocused je populární aplikace, kterou si jistě oblíbí všichni, kteří při práci nebo studiu využívají takzvanou techniku pomodoro. Při této technice se úseky práce (obvykle pětadvacetiminutové) střídají s krátkými přestávkami. Aplikace BeFocused vám umožní pojmenovat si jednotlivé úkoly, přizpůsobit délku jednotlivých úseků, sledovat, jak se vám daří při soustředění, a mnoho dalšího. Pro rychlý přístup si můžete ikonku aplikace umístit na lištu nástrojů v horní části obrazovky vašeho Macu.

Aplikaci BeFocused stáhnete zde.

Plánovací kalendář a rozvrh

Aplikace Plánovací kalendář a rozvrh se bude hodit nejen žákům a studentům, ale nabízí také spoustu skvělých funkcí i pro rodiče či učitele. V této aplikaci si můžete snadno, rychle a pohodlně nastavit a přizpůsobit své rozvrhy, přidávat různé podrobnosti a mnoho dalšího. Aplikace je multiplatformní a nabízí také verzi pro iPhone, iPad a Apple Watch, díky čemuž budete mít o svých rozvrzích přehled, ať už budete kdekoliv.

Fotogalerie Planovaci Kalendar a rozvrh 1 Planovaci Kalendar a rozvrh 2 Planovaci Kalendar a rozvrh 3 Planovaci Kalendar a rozvrh 4 Vstoupit do galerie

Aplikaci Plánovací kalendář a rozvrh stáhnete bezplatně zde.

CopyClip

Každý z nás jistě v průběhu své práce na Macu často kopíruje a vkládá nejrůznější texty. Výchozí schránka na Macu ale bohužel nabízí prostor jen pro jeden text najednou. Pokud potřebujete pracovat s vkládáním a kopírováním více dávek textu, určitě oceníte aplikaci s názvem CopyClip. Tento užitečný pomocník vám na vašem počítači poskytne hned několik schránek najednou, takže můžete pohodlně a bez obav pracovat s více záznamy.

Aplikaci CopyClip stáhnete bezplatně zde.

Flashcard Hero Lite

Kartičky jsou pro řadu studentů a žáků neocenitelným společníkem nejen při učení cizích jazyků. Pokud ani vy nedáte na tuto šikovnou metodu dopustit, určitě na vašem Macu oceníte aplikaci s názvem Flashcard Hero Lite. V této aplikaci si můžete vytvářet a upravovat vaše vlastní kartičky pro učení, a procvičovat potřebnou látku. Odkaz pod tímto odstavcem vede na bezplatnou verzi s omezeným počtem kartiček, k dispozici je ale také placená neomezená verze, která vás jednorázově vyjde na 329 korun.

Aplikaci Flashcard Hero Lite stáhnete bezplatně zde.

myHomework

Ke studiu neodmyslitelně patří také různé domácí úkoly, úlohy a projekty, které je zapotřebí vypracovat mimo školu. Časem se může stát, že počet těchto úkolů naroste tolik, že o nich ztratíte přehled. Abyste tomu zabránili, můžete si na svůj Mac nainstalovat aplikaci s názvem myHomework. Díky tomutu užitečnému studijnímu pomocníkovi už nehrozí, že byste některý ze svých domácích úkolů zapomněli vypracovat nebo odevzdat.

Fotogalerie myHomework Student Planner 4 myHomework Student Planner 3 myHomework Student Planner 1 myHomework Student Planner 2 +3 Fotek myhomework1 myhomework2 Vstoupit do galerie

Aplikaci myHomework stáhnete bezplatně zde.