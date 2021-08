FIlmové novinky na HBO GO, které vám zpříjemní víkend (27. 8. 2021 – 29. 8. 2021)

Spolu s koncem dalšího týdne vám na stránkách LsA opět přinášíme tipy na novinky z programové nabídky streamovací služby HBO GO. Tentokrát si přijdou na své příznivci dramaticky laděných snímků, v nabídce je ale také romantika či hořká komedie.

Ismael Guzmán, zaneprázdněný správce přírodní rezervace v džungli v Misiones, denně hlídkuje v horách a pátrá po pytlácích. Orlando Venneck je osadník evropského původu, majitel farmy a lovec. Oba uctívají hory po svém, ale způsob, jakým to dělají, je staví proti sobě. Středobodem sporu se stane Sara Voguelová, lékařka provdaná za Guzmana a bývalá Venneckova snoubenka. Za turistickou fasádou přírodní rezervace se skrývá svět sužovaný napětím mezi různými kulturami, které bojují o svou nadvládu.

Počátek 90. let minulého století, Buenos Aires. Amandě je 10 let. Má dva mladší sourozence a rozvedené rodiče Gustava a Cecilii. Děti tráví každý druhý víkend v chaotickém domě svého otce. Je to muž, který si užívá života se svými třicetiletými kamarády, a také ženami, jež přicházejí a odcházejí. Gustavo pracuje v obchodě s deskami, který vede se svým přítelem Néstorem. Stále více se však opožďuje s placením alimentů své bývalé ženě, a tak se Cecilia rozhodne přestěhovat se svým novým partnerem a třemi dětmi do Paraguaye, kde na ně čeká vidina lepší finanční budoucnosti. Gustavo takový plán nemůže odmítnout. Amanda je však mnohem přízemnější než její otec, a když odhalí matčiny záměry, vymyslí způsob, jak zůstat s Gustavem v Argentině. Teď už jen zbývá, aby na to přistoupil i její otec.

Na Oscara nominovaná Margot Robbieová exceluje v tomto dechberoucím milostném příběhu, odehrávajícím se během Velké hospodářské krize v živořících Spojených státech. Eugene Evans (Finn Cole) sní o útěku ze svého texaského maloměsta, když zjistí, že se zraněná bankovní lupička na útěku Allison Wellsová (Robbieová) skrývá blíž, než si kdy dokázal představit. Eugene, rozpolcený mezi touhou po odměně za její dopadení a rostoucí přitažlivostí ke svůdné kriminálnici, musí učinit rozhodnutí, jež navždy ovlivní životy všech, které kdy miloval. V tomto úchvatně natočeném příběhu o dospívání se představují také Travis Fimmel, Kerry Condonová a Lola Kirkeová.

Vtipný a dojemný film o dospívání oslavující přátelství, lásku a život… Správný čas žít vypráví povznášející příběh, který nám připomíná, že není důležité, jak dlouhý život máme, ale zda jej dokážeme prožít naplno. Snímek se točí kolem Skye (Maisie Williams), energické dospívající dívky sužované nevyléčitelnou nemocí, která se spřátelí s devatenáctiletým hypochondrem Calvinem (Asa Butterfield). Calvin, který se bojí vlastního stínu, pomáhá Skye plnit její výstřední seznam úkolů. Přitom se učí čelit a překonávat vlastní obavy a nakonec se zamiluje do krásné, ale zdánlivě nedotknutelné Izzy (Nina Dobrevová).

Dokumentární film z produkce HBO „Jedním dechem“ popisuje vznik a šíření nového koronaviru od počátku pandemie v čínském Wuhanu až po ničivou katastrofu ve Spojených státech. Film natočila z velmi osobního pohledu režisérka Nanfu Wangová, která se narodila v Číně a nyní žije v USA. Snímek zkoumá paralelní dezinformační kampaně a jejich ničivý dopad na občany obou zemí. Prostřednictvím emotivních osobních svědectví a otřesných záběrů z místa činu dokument přináší šokující informace, jež byly utajovány a záměrně zkreslovány, a zároveň vyzdvihuje význam a píli zdravotníků, aktivistů a rodinných příslušníků, kteří riskovali vše, aby světu sdělili pravdu.