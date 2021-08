Rozhovor s českým tvůrcem obrazů z iPhonů o jeho projektu a výrobě

Apple v posledních letech rozhodně není pouze firmou, která se stará o produkci chytrých telefonů či počítačů. Jedná se o firmu, která v mnohém určuje trend, a která má po celém světe nespočet nadšenců – jablíčkářů. Jestliže mezi jablíčkáře patříte i vy, tak zajisté čtete také náš magazín, kde vás denně informujeme o všech novinkách a ostatních záležitostech, které se okolo Applu „šustnou“. Tento článek se ale bude od těch ostatních lišit. Připravili jsme si pro vás obsáhlý rozhovor s Adamem Peprníkem, který především pro jablíčkáře vyrábí obrazy (nejen) z jablečných telefonů. Jestliže se vám tento koncept líbí a chtěli byste o něm zjistit více, popřípadě pokud byste si jeden takový obraz chtěli pořídit, tak stačí, abyste tento rozhovor dočetli až do konce.

Ahoj Adame, na začátek našeho rozhovoru se nám prosím krátce představ, ať naši čtenáři ví, s kým mají tu čest. Kolik ti je, odkud pocházíš a jaké jsou tvé záliby?

Ahoj Pavle. Díky moc za přizvání k tomuto rozhovoru a jedinečné příležitosti. Jmenuju se Adam Peprník, je mi 20 let a pocházím z Moravy, konkrétně z Uherského Hradiště. Mezi mé záliby, nebo také koníčky, patří servisování různých zařízení. Rád věci opravuji, hledám řešení, pokud se najde nějaký problém. Dále rád zkouším nové věci, převážně tedy nějaký software, se kterým jsem ještě nikdy nedělal, například stará verze Adobe Photoshop pro verzi Mac OS 9. Určitě bych sem zařadil i kutilství, jestli se to tak dá nazvat. Aktuálně si takto po domácku vytvářím externí monitor ke svému MacBooku Pro ze starého 20“ iMacu, který měl nefunkční grafickou kartu. Tak jsem jej rozebral, vyndal z něj vše, co nebylo potřebné a dokoupil nový zdroj a ovládací desku, díky které můžu využít původní monitor iMacu a zvládnu k němu připojit svůj MacBook a mít tak dva monitory k práci. Samozřejmě nemohu opomenout scházení se s mými dobrými přáteli a objevování, poznávání a získávání nových zážitků z nových, ale i starých známých míst převážně po České republice. A jako poslední jsem automobilový a technologický fanoušek. Zajímá mě vše, co má motor a alespoň dvě kola, nebo cokoliv nového v technologickém světě.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Čím se vlastně živíš? Jsi stále student, popřípadě už jsi zaměstnaný, anebo začínáš pod svým jménem rozjíždět nějakou „korporaci“?

Aktuálně jako student dokončuji první ročník fakulty stavební na Vysokém učení technickém v Brně, ale do budoucna bych určitě pod svým jménem rozjel nějaké projekty, které už nosím nějakou chvíli v hlavě. Tam se dá zařadit vyrábění obrazů na zakázku, poté nějaké doplňky / dekorace do domácností, z většiny vyrobené pomocí měděných trubek, servis / opravy Apple zařízení (případně jiných značek) nebo točení videí na YouTube ve stylu restaurování starších zařízení či společné cesty čisté instalace systému nebo instalace novějšího systému na již nepodporovaná zařízení. Převážně by se toto téma týkalo starších MacBooků, iMaců či iPhonů, ale určitě se nebudu bránit jakýmkoliv jiným zajímavým zařízením. Na všem pracuji a připravuji tak, aby vše bylo venku co nejdřív v co nejlepší možné kvalitě. Pokud se tedy o tyto věci čtenáři jakýmkoliv způsobem zajímají, tak se mají na co těšit.

Dnes tu jsme hlavně kvůli tvým výtvorům, které předpokládám, vytváříš ve svém volném čase. Jak dlouho se vytváření obrazů z iPhonů věnuješ?

Ano, přesně jak říkáš, vyrábím je ve volném čase. Z počátku to určitě bude trvat více volného času, ale věřím, že postupně se mi podaří vychytat výrobní proces a zefektivnit výrobu, aby byla časově méně náročná a bylo možné vyrobit více obrazů za méně času. Vytváření jako takovému jsem se začal věnovat v zimě loňského roku, ale celkově čistého času se bavíme v řádech jednoho, maximálně tří měsíců.

Jedná se o nápad čistě z tvé hlavy, anebo jsi někde na internetu zahlédl někoho, kdo dělá to, co nyní ty a řekl sis, že bys to mohl zkusit taky?

Nápad čistě z mé hlavy to opravdu není. Narazil jsem na internetu na firmu GRID Studio, kde právě s tímto nápadem přišli. Jejich první výtvor byl z modelu iPhone 4S. Ten nápad se mi velice zalíbil, jenom mě trochu překvapila cena, která pro mě jakožto studenta byla vyšší, než by se mě samotnému líbilo. A jelikož se už nějakou dobu volnočasově věnuji i opravám jablečných zařízení, převážně iPhonů, tak jsem si řekl, že využiji zkušeností s rozebráním takového zařízení a rýsovaní v CAD systémech, a pokusím se si vytvořit vlastní obraz. A dle fotek jde vidět, že se zadařilo.

Jak dlouho ti vlastně trvá vytvoření jednoho obrazu? Můžeš to klidně více rozvést – nějakou dobu trvá rozložit iPhone, nějakou dobu součástky zase připevnit na obraz.

Pokud to vezmeme pouze na vytvoření obrazu, tak se to dá rozvést na 4 části – rozebrání iPhonu, čistění komponentů, lepení na šablonu a následná kompletace. Co se týče rozebrání, tam se to časově liší dle modelu, ale vesměs se zde pohybujeme v řádu jedné, maximálně dvou hodin. Následuje čištění součástek, vždycky se najde nějaký kousek, který potřebuje vyčistit od prachu a nečistot. To se dá ale vzhledem k tomu, že to jsou všechno použitá zařízení, očekávat. To trvá taky kolem hodinky, záleží, kolik je toho potřeba vyčistit. Nikdo by se přece nechtěl dívat na špinavé součástky. Lepení může být hotové klidně za půl hodiny, ale tady si pro jistotu dávám načas, abych vše nalepil tak, jak má být, aby nic nebylo křivé. Tudíž zde platí čím víc času, tím lépe. Poslední část, tj. celková kompletace, se pohybuje v řádu minut, zde jde víceméně pouze o to vložit nalepené součástky se šablonou do rámu a zajistit je.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Kde bereš iPhony, které využíváš ke tvorbě obrazů? Využíváš vyřazené jednotky, anebo je ti to jedno a bereš vše, co ti přijde pod ruku, včetně funkčních zařízení?

Je to různé. Sháním je na bazarech (Bazoš, Sbazar), na Aukru, od známých a přátel anebo na Facebook Marketplace, případně nějakých skupinách. Vždycky se dá někde něco najít, co lze použít. Co se týče funkčnosti zařízení, tak nejlepší možností jsou určitě zařízení vyřazená/nefunkční. Ta by ale měla být kosmeticky v pořádku a nemělass by mít třeba prasklé přední sklo, čočku fotoaparátu, výrazné škrábance a ťukance nebo prohnuté či prasklé šasi (záleží na materiálu). Pokud ale někdo má doma starší zařízení, funkční, ale nemá pro něj využití, tak určitě není problém vytvořit obraz i z takovéhoto funkčního zařízení.

Rozebíráš iPhony opravdu do posledního šroubku, anebo některé součástky necháváš více v celku, jelikož na obraze vypadají lépe?

Rozebírám je opravdu do posledního šroubku, takzvaně až na dřen na samotné komponenty, ze kterých se daný iPhone, popř. jiné zařízení skládá. Do takového obrazu se potom dostanou převážně pouze samotné komponenty, šroubků jenom potřebné minimum, hlavně kvůli estetice. Občas se stane, že od nějakého komponentu odstřihnu flexkabel, aby to vypadalo v obrazu lépe, ale je to minimum případů, snažím se zachovávat vše tak, jak by to mělo být.

Jsi schopen obraz vytvořit z jakéhokoliv iPhonu? Kdybys ti nyní přinesl iPhone 12 Pro Max, uděláš mi z něj obraz? Popřípadě na jaká zařízení jsi limitován?

Víceméně ano, jsem schopný vytvořit obraz z jakéhokoliv modelu. Limitace je zde spíše velikost nebo druh zařízení. Z iPhonu jako takového či jiného mobilu není nějak složité vytvořit obraz. Problém by byl spíše s většími zařízeními, jako je například takový iPad. Ten je složitější na rozebrání, ale také by musel velikostně odpovídat rám a výtisk šablony. Jelikož si šablony nechávám tisknout, tak jsem spíše limitován na možnosti tisku šablony než na samotná zařízení.

V tomto vyjde nový iPhone 13. Předpokládáš, že si jej někdo u tebe (třeba v budoucnu) bude chtít nechat rozložit a vytvořit obraz. Co obnáší proces přípravy obrazu pro nový model?

Určitě se to stát může. Design si troufám říct bude shodný s modelovou řadou iPhonu 12, a ten je velice povedený a určitě by stál za to, aby někomu visel na zdi jako takový styl “umění“ pro nás fanoušky a nadšence do technologií. Ale osobně si nemyslím, že by se našel takový člověk, který by si koupil například dva iPhony 13 Pro, jeden pro osobní užití a jeden specificky na obraz.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Samotný proces přípravy spočívá převážně v rozebrání daného kusu zařízení na součástky. Ty pak jednotlivě čistím, pokud jsou jakkoliv špinavé, a následně je naskládám na papír a zhruba odhadnu jejich umístění. To potom zašlu zájemci ke kontrole, zda mu takové rozložení vyhovuje či by ho chtěl trochu pozměnit. Po souhlasu s rozložením začíná část, která zabírá nejvíce času, a to rýsování šablony. Tento proces obnáší přiložení každé jednotlivé součástky k rýsující se šabloně, aby vše rozměrově sedělo 1:1 a nenastala nějaká chyba v rozložení. Poté, co je rýsování hotové, zašlu výsledek zájemci, zda je vše podle představ. Pokud ano, tak si nechám šablonu zkušebně vytisknout a pro jistotu si na ni ještě přiložím všechny součástky, které na ni půjdou. Vše pro kontrolu, zda skutečně všechny rozměry sedí. Pokud ano, tak následně mohu začít s lepením jednotlivých kusů na šablonu, kterou poté vložím do připraveného rámu a je hotovo. Všechen tento proces předpokládá nové zařízení, ze kterého jsem ještě obraz nevyráběl. Pokud však dostanu dotaz na již jednou vyrobený obraz, tak je postup jednodušší a znatelně rychlejší, jelikož šablonu mám již předpřipravenou.

Kolik těchto obrazů už se ti povedlo celkově vytvořit a případně prodat? Jedná se o řádově kusy, anebo o větší množství? Myslíš si, že díky tomuto nápadu v budoucnu zbohatneš?

Zatím bohužel pouze jeden, vyobrazený v přiložené galerii, a to je iPhone 4S. Aktuálně ale začínám pracovat na dalším obraze, který bude vyrobený z modelu 3GS v bílé barvě. Jsem zvědavý, zda vyjde stejně dobře jako již zmíněný obraz ze 4S, ne-li ještě lépe. Rozhodně si nemyslím, že bych díky tomuto nápadu nějak zbohatl. Převážně proto, protože to není můj originální nápad. Ale určitě, pokud se pár zájemců najde, je to příjemný přivýdělek při vysoké škole.

Zkušenosti s rozebíráním iPhonů se rozhodně hodí. Uplatnil jsi je i nějakým jiným způsobem, například pro opravy?

Určitě uplatnil. Ale opačně, než se ptáš. Začínal jsem nejdřív občasnými opravami a výměnami komponent u telefonů, převážně tedy iPhony mých kamarádů a známých. To samé jsem dělal i se zařízeními v rodině. Poté jsem narazil na tento obraz na internetu, a když jsem si řekl, že si obraz půjdu vytvořit, tak se mi nabité zkušenosti určitě hodily a vyplatily se.

Od čeho se odvíjí cena obrazu? Ceníš je podle typu zařízení či třeba složitosti rozložení? Jaká je cenové rozmezí hotových obrazů?

V ceně je vždy započtena cena zařízení, materiálu (rám, lepidlo, tisk šablony), čas strávený rýsováním šablony i samotná práce. Největší dopad na cenu je vždy samotné zařízení, od toho se odvíjí samotná cena obrazu. Pokud je to ale případ, kdy je obraz dělán se zařízením přímo od zákazníka, tak je cena ve výsledku nižší, protože nemusím to samotné zařízení shánět a promítat jeho hodnotu do celkové ceny obrazu. Vždy se ale budu snažit, aby konečná cena byla co nejpřívětivější.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jaké materiály při vytváření obrazu používáš? Tzn. z jakého materiálu je rám a pozadí obrazu, popřípadě jaké využíváš sklo?

Jak už bylo řečeno v jedné z předchozích otázek, tak pozadí/šablonu si nechávám tisknout na zakázku. Je to ale velice kvalitní výroba a téměř nelze poznat, že se jedná o papír, a ne jiný druh materiálu. Co se týče rámu, je to klasická dřevovláknitá deska a přední panel je obyčejný polystyrenový plast. Celé je to celek, běžně se dá koupit kdekoliv, třeba v Ikei či Jysku. Časem bych ale rád docílil i zakázkové výroby samotných rámů, které by více odpovídaly potřebám výroby takových obrazů.

Vytváříš si sám i samotná těla obrazu, anebo nikoliv? Je možné si předem určit například barvu rámu obrazu či jinou variaci provedení?

Nevytvářím, využívám to, co je na trhu. Určitě se budu snažit uspokojit požadavky potencionálních zájemců, jako například bílý nebo světle hnědý rám či černé pozadí s bílým textem a světlou barevnou variantou např. iPhonu, ale ne vždy bude tato možnost k dispozici. Vše bude aktuálně záležet na nabídce trhu, co se bude nebo nebude dát sehnat s požadovanými vlastnostmi.

Kde si tvůj obraz mohu koupit? Máš nějaké webové stránky, popřípadě plánuješ je?

Zatím jediná možnost je kontaktovat mě přímo, převážně skrze stránku na Instagramu, kde mě můžete najít pod jménem Adam’s Made, ale i skrze mail. Pokud bude o obrazy zájem, tak určitě plánuji časem udělat i webové stránky. Zde by byla možnost si přehledně vybrat daný již prefabrikovaný obraz, nebo zadat individuální zakázku se zařízením na přání zákazníka. Tato možnost je i teď, ale případný zájemce musí počítat s delší dobou výroby, protože daná šablona by byla na míru přímo na daný model.

Za jak dlouho od objednání jsi schopen zákazníkovi hotový obraz doručit?

To záleží na výběru. Pokud to bude již vyrobený obraz, nebo obraz se zařízením, který už jsem někdy vyráběl, tak bych měl být schopný obraz dodat do týdne od zadání, tj. 5 pracovních dní. Pokud by to ale byla výroba na zakázku, na zařízení, které jsem ještě nevyráběl šablonu, tak se výroba i dodání může celkem protáhnout. Ale ne více jak měsíc.

Nic netrvá věčně – myslíš si, že lepidlo, které používáš, zvládne součástky na obraze udržet po dobu několika dlouhých let? O jaké lepidlo se případně jedná?

Osobně si troufám tvrdit, že ano. Vše je samozřejmě individuální, záleží, vv jakém prostředí se samotný obraz nachází. Ale používám kvalitní lepidlo Loctite, které součástky drží opravdu pevně, takže bych se nějakého neočekávaného odpadnutí nějaké součástky určitě nebál.

Děkuji ti za zodpovězení všech otázek. Existuje něco, co bys chtěl vzkázat našim čtenářům? Kde tě mohou v případě dotazů kontaktovat?

Já děkuju za pozvání, snad jsem na všechny otázky odpověděl dostatečně. Určitě bych jim vzkázal, ať se nebojí rozvíjet a pracovat na své kreativitě a tvořit nejrůznější nápady. V případě jakýchkoliv dotazů či objednávek již připravuji Instagramovou stránku Adam’s Made, kterou jsem zmiňoval již v jedné z předchozích otázek, a k němu vázaný e-mail. Zde mě pak budou moci potencionální zájemci kontaktovat ohledně čehokoliv, ať už ohledně nějakých dotazů či pak samotné objednávky.