Co je to NAS: Jaké jsou jeho funkce a vše ostatní, co jste chtěli vědět

Počítač či chytrý telefon má v dnešní době už doopravdy každý, a to včetně mladých i starších generací. Jakmile si takové zařízení jednou pořídíte, tak musíte někam ukládat veškerá svá data. Jedná se například o fotografie, dokumenty, filmy, hudbu či cokoliv jiného. Klasicky se tato data ukládají lokálně do úložiště zařízení, tedy na nějaký disk. Pokud se však něco s tímto diskem stane, popřípadě pokud jej ztratíte, tak se ve většině případech můžete s daty rozloučit. Sice existují firmy, které se specializují na „vytažení“ dat z poničených disků, tato operace však často stojí desítky tisíc korun.

Ztrátu dat tedy nejspíše nechce nikdy zažít nikdo z nás. A přitom existuje jednoduchý způsob, díky kterému můžete mít klidné spaní s jistotou, že o vaše data nikdy nepřijdete – nazývá se zálohování. Říká se, že se uživatelé moderních zařízení dělí na dvě skupiny. V první najdeme jedince, kteří pravidelně zálohují, a ve druhé pak takové jedince, kteří prozatím nepřišli o svá data a k zálohování tak nevidí důvod. Často se stává, že se jedinci z druhé skupiny přesouvají do první, avšak nikoliv z vlastní iniciativy, ale až poté, když se jim nějaká data podaří ztratit. Jen málo jedinců začne z ničeho nic zálohovat, což je obrovská škoda, jelikož ztráta dat může postihnout kdykoliv každého z nás. Stačí chvilka nepozornosti či nešikovnosti, v ojedinělých případech za ztrátu dat nemůže ani lidský faktor, ale příroda.

Možností, díky kterým je možné jednoduše zálohovat, existuje v dnešní době opravdu nespočet. Využít můžete externí disky či flash disky, vzdálené cloudové služby či nejlepší možnost v podobě pořízení stanice NAS, nejlépe od Synology. Oproti externím diskům mají NAS stanice navrch v tom, že je nemusíte nikam přenášet, čímž prakticky eliminujete pravděpodobnost poškození pádem či jinou formou otřesu. Oproti cloudu pak máte u NAS jistotu toho, že jsou vaše data pořád vaše – jakmile totiž nahrajete data na cloud, tak je drží právě provozovatel cloudu, tedy například Apple, Google či Microsoft, čímž vznikají pochybnosti v oblasti bezpečnosti.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Již výše jsme nakousli, že ideálním způsobem lze soubory zálohovat pomocí NAS – a nejen to. Někteří z vás ale dost možná prozatím neví, co to NAS vlastně je. V tomto článku se proto společně na NAS stanici podíváme, řekneme si co umí a proč byste si ji měli pořídit. NAS je zkratkou pro Network Attached Storage, což v překladu znamená datové úložiště na síti. Jedná se o inteligentní úložné zařízení, které je připojené do domácí či pracovní sítě. Kromě toho, že na NAS stanici můžete skladovat vlastní data, tak ji mohou stejně využít také ostatní rodinní příslušníci či třeba kolegové. Na NAS můžete uložit opravdu cokoliv, ať už se jedná o fotky, dokumenty, hudbu, videa. K NAS stanici se pak můžete jednoduše přihlásit pomocí webového prohlížeče, a to nejen doma či v práci, ale kdekoliv na světě – stačí vám k tomu připojení k síti.

Fotografie se u Synology sdílí skrze službu Moments:

NAS lze primárně rozdělit na domácí a pracovní. Pravdou ale je, že nějak výrazně se od sebe tyto dva typy neliší – pracovní NAS stanice pouze pojme více disků a veškeré funkce jsou dostupné bez rozdílu. Primárně jsou NAS servery určeny pro zálohování dat, každopádně to ale rozhodně není všechno, jelikož skrz ně lze data také jednoduše sdílet a dále s nimi pracovat. Bez těchto možností by NAS stanice byly pouhými přerostlými externími disky, což rozhodně nejsou. U NAS stanice si určujete sami také kapacitu úložiště, a to pomocí disků, které si vyberete sami dle vlastního gusta, bez ohledu na výrobce. Jednotlivé typy NAS stanic pak mají k dispozici několik slotů pro disky, od Synology si můžete zakoupit nejlevnější variantu s jediným diskem, každopádně existují i NAS stanice s místem pro osm disků.

Co všechno NAS stanice umí?

NAS stanice toho umí opravdu hodně a člověk, který si myslí, že slouží pouze k zálohování, se šeredně mýlí. S pomocí NAS stanice můžete veškerá svá data jednoduše spravovat, což se rozhodně hodí. Počet a objem digitálních souborů se postupem času neustále zvyšuje a mnoho uživatelů má data roztroušená po všemožných službách. Pokud využijete NAS, tak si můžete být jistí tím, že máte veškerá data bezpečně na jednom místě. Většina uživatelů si zálohování představuje tak, že ručně přesouvají soubory na disk. S pomocí NAS stanice od Synology si však můžete veškerá data nechat zálohovat automaticky, u macOS zařízení navíc můžete NAS využít také pro Time Machine, tedy pro kompletní zálohování všech souborů a systému.

Zálohování se však netýká pouze počítače či Macu, ale také chytrých telefonů či tabletů, které v dnešní době využíváme čím dál tím více. Pro zálohování fotografií z chytrých telefonů můžete využít všemožné cloudové služby, naprosto stejně ale může vzdáleně sloužit i vaše NAS stanice – stačí, abyste si stáhli aplikaci a automatické zálohování nastavili. Vzhledem k tomu, že je NAS stanice zařízení, které se nachází v síti, tak to znamená, že ji můžete využít na všech ostatních zařízeních, která jsou k vaší síti připojená. A jak jistě víte, tak se nejedná pouze o počítače či chytré telefony. K síti je v dnešní době připojena i třeba chytrá televize, na které si z NAS stanice můžete přehrávat filmy či třeba fotografie a videa z dovolené. V neposlední řadě lze data z NAS stanice jednoduše sdílet s ostatními uživateli, stejně jako třeba u Google Disku.

Proč byste si měli pořídit NAS od Synology?

Společností, které produkují NAS stanice, je na světě hned několik. Mezi toho „největšího hráče“ však bezesporu patří Synology. Tato společnost nabízí stejnojmenné NAS stanice, a to v různých velikostech a pro různá využití. Z jakého důvodu byste si ale měli pořídit řešení od Synology? Důvodů existuje hned několik. Zmínit můžeme například intuitivní ovládání, na které si rychle zvykne naprosto každý. Operační systém NAS stanic Synology, který nese název DSM, je velice často aktualizovaný. Za celou dobu, co osobně Synology používám, tedy zhruba tři roky, jsem se snad nikdy nesetkal s žádným problémem.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Osobně Synology používám jakožto zařízení, které slouží k zálohování fotografií, využívání Time Machine či k přehrávání filmů na televizi. Všechny tyto činnosti zvládne Synology provádět bez problémů najednou, takže se nemusíte bát toho, že by tzv. „nestíhalo“. NAS stanici tedy může používat vícero uživatelů najednou a limit je určen pouze hardwarovými zdroji, tedy výkonem samotného Synology a disků. Nestane se tedy, například jako u externích disků, že jej chcete využít, ale nemůžete, jelikož jej zrovna používá někdo jiný v domácnosti. Oproti takovému cloudu se navíc zbavíte i otravného měsíčního poplatku a pocitu toho, že nevíte, kde se vlastně data nachází a kdo k nim vlastně doopravdy má přístup. Výhod je tedy opravdu mnoho.

S prvními krůčky vám mohou pomoci i tréninky

I přesto, že jsou NAS stanice Synology a jejich operační systém DSM velmi jednoduché na používání a intuitivní, tak některým jedincům může nějakou dobu trvat, než přijdou na některé funkce. Pokud však nechcete být samouky, tak pro vás mám skvělou zprávu. Synology totiž nabízí speciální tréninky, v rámci kterých se dozvíte vše podstatné, co potřebujete vědět o práci v rámci systému DSM – a mnoho věcí k tomu. Tento trénink trvá jeden den, potažmo jedno odpoledne, a to v online podobě. Jeho cena je 1 350 korun a je určen pro menší skupinky lidí v počtu od 10 do 20.

Do tréninku Synology se můžete zapojit pomocí tohoto odkazu