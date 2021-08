5 filmů na iTunes, které o víkendu seženete výhodněji (27. 8. 2021 – 29. 8. 2021)

Služba iTunes čas od času zlevňuje vybrané tituly – v dnešním článku se podíváme na pětici filmů, které si na iTunes můžete o víkendu pořidit zvýhodněně. Může se však stát, že filmy na iTunes opět podraží a k zakoupení tak budou za jinou cenu, než uvádíme ve článku. My to bohužel nemůžeme ničím ovlivnit, avšak ujišťujeme vás, že v době psaní článku byly ceny na českém iTunes takové, jaké uvádíme.

Paw Patrol: Jet to the Rescue

Ve filmu Paw Patrol: Jet to the Rescue se malí diváci opět setkají se svými oblíbenými čtyřnohými superhrdiny. Tentokrát se neohrožená tlapková patrola vydává na misi, jejímž cílem je zachránit vzácný drahokam. Těšit se můžete na spoustu dobrodružných situací, které se budou odehrávat převážně ve vzduchu.

79,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština

Film Paw Patrol: Jet to the Rescue pořídíte zde.

Parazit

Černá komedie režiséra Bong Joon-hoa (Snowpiercer, Okja) sleduje chudou, ale mazanou čtyřčlennou rodinu, která se rozhodne infiltrovat do bohaté domácnosti byznysmena Parka. Co se může stát, když se setkají dva tak odlišné světy? Originální dílo mistrovsky pracuje s prvky thrilleru, dramatu i satiry a přináší vtipný a nepředvídatelný divácký zážitek. Parazit byl oceněný Zlatou palmou a podle mnohých ohlasů se tak stal nejzábavnějším vítězem festivalu v Cannes od dob Pulp Fiction.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Korejština, české titulky

Film Parazit pořídíte zde.

Hrátky s ohněm

Když hasič Jake Carson (John Cena) a jeho tým (Keegan-Michael Key a John Leguizamo) zachrání tři sourozence před šířícím se požárem, rychle si uvědomí, že je sebenáročnější trénink nemohl připravit na jejich dosud nejtěžší úkol – hlídání dětí. Zatímco pátrají po rodičích, obrátí se jejich životy, práce a dokonce požární stanice vzhůru nohama a oni zjistí, že děti, tak jako požáry, jsou nezkrotné a plné překvapení. Tuto bujarou a hřejivou rodinnou komedii si nesmíte nechat ujít.

69,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Hrátky s ohněm pořídíte zde.

Útok z hlubin

Ledové vody severního oceánu jsou místem, kde studená válka mezi západem a Ruskem nikdy neskončila. Mimo dosah lidských očí tu probíhají nebezpečné hry, provokace a dokazování síly. Nejmodernější nukleární ponorky na obou stranách mají nepřítele odstrašit od útoku, jež by měl za následek stejně strašlivou odvetu. Hry ale skončily! Ruská ponorka pod hladinou pošle bez varování svého soka na dno. Nad hladinou pak zmizí ruský prezident a velení nad armádou i nukleárním arzenálem se ujímá nebezpečný generál s touhou svoji mocnou armádu konečně použít. Válka už není jen hrozba, válka pomalu začíná. Zatímco na souši uprostřed nepřátelského území má americké komando za úkol zajistit a zachránit ruského prezidenta, pod hladinou je povolána do akce speciální útočná ponorka s Gerardem Butlerem v roli jejího kapitána. Musí využít své letité zkušenosti podmořských her na kočku a myš a dostat se až do týla nepřátelských vod. V případě nutnosti útočit. Při své misi v hlubinách najde nečekané protivníky i spojence.

59,- vypůjčení, 129,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Útok z hlubin pořídíte zde.

Transformers: Poslední rytíř

Transformerů, robotů, kteří se umějí převtělit do aut, je na světě čím dál více, žijí mezi lidmi. Někteří z nich jsou ale zlí. Hodným se říká Autoboti a zlým Deceptikoni. Automechanik Cade spolupracuje s jedním z robotů, Bumblebeem, a společně se snaží chránit Zemi před těmi špatnými. Vojsko však Transformery střílí, aniž by je rozlišovalo na hodné a zlé. Cade je svědkem jednoho útoku na Autoboty. Ještě předtím, než jeden z nich zemře, mu odkáže talisman. Vojsko by mělo stát na Cadově straně, ale jelikož se Cade s Transformery přátelí, není tomu tak. Stojí proti němu i jeho kamarád Colonel. Ten v Pentagonu zjistí, že se na Zemi objevil vůdce Deceptikonů, Megatron. Ten chce získat jakousi hůl, která má neuvěřitelnou sílu a mohla by zničit lidstvo. Aby ale ji získal, musí najít předtím talisman, přesně ten, který má Cade.

59,- vypůjčení, 79,- zakoupení

Angličtina, čeština, české titulky

Film Transformers: Poslední rytíř pořídíte zde.