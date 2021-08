Máte doma starý iPad nano 7. generace? Může posloužit jako nabíječka pro Apple Pencil

Nemá cenu si nic nalhávat, iPody pomalu ztrácejí smysl. Nic ovšem nebrání jejich užívání. Pokud rádi posloucháte hudbu, nechcete s sebou tahat iPhone či chcete šetřit baterii vašich Apple Watch, iPody vám skvěle poslouží. Nejnovější z iPodů nano dokonce způsobem, který by vás možna ani nenapadl. Zvládne nabít Apple Pencil díky používanému Lightning konektoru. S tímto experimentem přišel youtuber Niles Mitchell, jenž se na podobné technologické zajímavosti specializuje.

Ačkoli spousta zařízení s Lightning konektory energii vydávají, nic nebylo jistého. Mitchell to ilustruje zapojením malého ventilátoru na Lightning konektor do iPhonu, kde se okamžitě roztočil. Dále však vyzkoušel ovladač Siri Remote, nabíjecí pouzdro i Magick Trackpad, kde tento pokus nefungoval. Mějme ale na paměti, že zatímco všechny iPhony, iPady a iPody touch běží na iOS, iPod nano ne. Pod kapotou je to tradiční iPod, a to ve všech směrech. Mitchell tedy byl příjemně překvapen, když zjistil, že iPod nano skutečně malý ventilátor zapnul. Nejzajímavějším zjištěním však bylo, že iPod nano může také nabíjet Apple Pencil první generace, a to stejným způsobem, jako když ho připojíte k iPadu. Widget na iPadOS dokonce ukáže, že se Apple Pencil nabíjí. Problémem ale je omezení Apple Pencil, které nemůžete během nabíjení používat. Pokud vás tedy napadlo, že byste s Apple Pencil pracovali za situace, kdy na jeho konci máte iPod nano, fungovat to nebude. Ve videu je také zmíněno, že nabití jablečného pera také sníží baterii iPodu nano přibližně o 70 %. Více se dozvíte ve zmíněném videu pod článkem.

IPod nano 7.generace byl představen v polovině roku 2015 a stal se tak posledním iPodem nano, který společnost světu ukázala. Není se moc čemu divit, jelikož tento trh už není tak atraktivní. Jakmile bylo možné přidat hudbu do Apple Watch, bylo víceméně jasné, že o iPody přestane být takový zájem. Pokud se ohlédneme za sérií iPod nano, vůbec první model z této rodinky byl představen v září roku 2005. Během desetileté cesty prošlo toto zařízení i značným redesignem. První model se podobal standardnímu iPodu, byl ovšem tenčí a snadněji tak zapadl do kapsy, což z něj dělalo perfektního parťáka nejen na sport. Sedmá generace pak přišla s dotykovým displejem a ikonickým tlačítkem Home Button. Výroba tohoto modelu byla ukončena v roce 2017.