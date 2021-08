Zahrajte si na iOS překrásnou narativní adventuru Behind the Frame

Již dříve oznámená narativní adventura od studia Silver Lining se konečně dočkala svého vydání. Hra Behind the Frame: The Finest Scenery cílí hlavně na fanoušky klasické japonské animace, sami vývojáři jako jednu ze svých největších inspirací citují filmy od studia Ghibli, pod kterým léta režíroval své snímky například režisér Hajao Mijazaki. Pokud tedy nedáte dopustit na vizuální styl takových kultovních bijáků jako je Princezna Mononoke nebo Cesta do fantazie, budete se po zapnutí herní novinky cítit jako doma. Vizuální styl není pak důležitý jen z hlediska samotné prezentace, v Behind the Frame totiž budete působivé obrazy i sami tvořit.

Hra úplně neoslní originálními herními mechanikami, ale spíše již zmíněným geniálním formálním zpracováním. Příběh vás postaví do role amatérské malířky, která stále trvá na tom, že ji bude její umění jednou živit. Vaším úkolem bude jí tenhle celoživotní sen splnit. Posovat k němu blíž budete hlavní hrdinku skrze řešení řady logických hádanek rozesetých po uzavřených prostorách jejího bytu. Čas od času si pak všimnete zajímavých událostí kolem sebe a přenesete je co nejvěrněji pomocí štětce a barev na plátno. Události v současnosti vám navíc poodkryjí i řadu vzpomínek hlanvní hrdinky. Pokud se vám taková hra líbí, nebo jste prostě jen fanoušky japonské animace, hru Behind the Frame: The Finest Scenery si můžete z App Storu stáhnout již dnes za 129 korun.