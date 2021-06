Máte rádi filmy od studia Ghibli? Tak to si tuto herní novinku pro iOS zamilujete

Vývojáři ze Silver Lining Studio budou se svou nadcházející herní novinkou nepokrytě cílit na všechny fanoušky filmů od slavného filmového studia Ghibli. Vizuál hry Behind the Frame totiž velmi nápadně připomíná ty nejlepší kousky, které vzešly většinou z fantazie režiséra Hajao Mijazakiho. Pečlivé grafické zpracování bude pro vývojáře alfou a omegou, v originální narativní adventuře totiž budete sami obrazy tvořit.

Behind the Frame má kombinovat prvky interaktivních příběhů s takzvanými escape roomy – únikovkami, tedy hrami, v nichž se ocitáte v uzavřených prostorech, ve kterých řešíte různé logické hádanky. Příběh hry bude vyprávět o amatérské malířce, jež chce svou celoživotní vášeň proměnit ve způsob své obživy. Z pohledu první osoby ji pak budete navádět blíž ke splnění jejího snu, což kromě řešení jednoduchých logických probémů bude obsahovat i vytváření uměleckých děl ze situací, které budou probíhat kolem vás. Ty vám dají navíc vzpomenout na vaši vlastní minulost.

Jak jsme již zmínili, vizuální styl hry se silně inspiruje známou japonskou animací studia Ghibli. Vývojáři ze Silver Lining Studio si však nezvolili jednodušší způsob její generace a celá hra je tak hezky postaru ručně kreslená. Jestli se na Behind the Frame taky těšíte, budete si ještě nějaký ten měsíc počkat. Hra by měla do App Storu dorazit v průběhu letošního roku.