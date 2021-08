Tip pro fanoušky Voyo: Nová kulinární show Souboj na talíři

Televize Nova zahajuje své podzimní schéma pořádnou porcí dobrého jídla. Už teď mohou diváci Voyo ochutnat první epizodu zbrusu nové kulinární show Souboj na talíři. Tři špičkoví kuchaři, tři kamarádi, které spojuje kuchařské umění, ale i společně prožité chvíle. Radek Kašpárek, Jan Punčochář a Přemek Forejt se vydávají na cesty po celé České republice s jediným cílem – chtějí ochutnat nejlepší místní recepty.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jen u ochutnávání to ale v případě tohoto tria samozřejmě nezůstane. Jídla, která poznají, chtějí napodobit, uvařit, a především postavit se jeden druhému v kuchařském souboji. Každý z nich vybere jedno místo, jeden pokrm a jeden příběh, jenž by chtěl s ostatními sdílet, a vezme je na cestu, kde zažijí neočekávané a ochutnají to nejlepší, co nabízí česká gastronomie od tradičních jídel našich babiček až po současné trendy. „Budeme poznávat krásný místa a prožírat se Českem. Na to se těším,“ láká na Souboj na talíři Jan Punčochář, který bude zároveň i průvodcem první epizody. Na Farmě Košík se tedy proti sobě postaví Radek Kašpárek a Přemek Forejt. Pokusí se napodobit nejlepší koprovou omáčku, kterou v romantickém údolí cca 70 kilometrů od Prahy vaří mentor právě Jana Punčocháře – Václav Košnář.

„Je něco jiného stát vedle Rádi jako kamaráda a je něco jiného si vedle něho stoupnout v kuchařském rondonu a vlastně proti němu bojovat,“ říká Přemek Forejt.

„Já mám rád výzvy, velmi rád bojuju, rád vyhrávám. K výhrám patří i prohra. Ale vůbec do toho nepůjdu s tím, že bych si na chvíli připustil, že bych měl selhat a že bych měl skončit druhý,“doplňuje Radek Kašpárek a ještě dodává: „Nejdu do souboje s tím, že dneska proti mně stojí Přéma. Tak to prohraju. Ne! Já jsem prostě Radek Kašpárek, rázovitý Ostravák, který má striktní tah na branku, a já jdu do toho souboje jenom za tím účelem, abych vyhrál.“

Kdo z těchto skvělých kuchařů nakonec lépe uvaří? První díl jedinečné kulinární show Souboj na talíři už nyní na Voyo a 31. srpna na TV Nova.