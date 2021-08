Hvězdné obsazení je zpět: Apple zveřejnil trailer k druhé řadě seriálu The Morning Show

To, že se populární seriál The Morning Show na streamovací platformě  TV+ dočká druhé série, již dlouho není žádným tajemstvím. Společnost Apple tento týden na svém oficiálním youtubovém kanále konečně zveřejnila oficiální trailer k netrpělivě očekávané druhé řadě tohoto oblíbeného a oceňovaného seriálu.

Populární dramatický seriál The Morning Show je součástí programové nabídky streamovací služby  TV+ prakticky od doby jejího uvedení do provozu. Premiéra seriálu s hvězdným obsazením ve složení Jennifer Aniston, Reese Witherspoon nebo třeba Steve Crell se odehrála 1. listopadu roku 2019. Tvůrci série, která se nechala inspirovat knihou Briana Steltera Top of the Morning: Inside the Cutthroat World of Morning TV, uvedli, že druhá série bude mít stejně jako první řada celkem deset epizod. I nadále se můžeme těšit na herecké výkony Jennifer Aniston a Reese Witherspoon, obě herečky zároveň zastanou pozici výkonných producentek. Mezi další známé tváře, které se objeví v druhé sérii, patří Steve Carell, Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Bel Powley, Desean Terry, Janina Gavankar, Tom Irwin nebo třeba Marcia Gay Harden.

Ve druhé řadě seriálu The Morning Show budeme opět sledovat důvěrně známý tým, jehož členové nebudou ani tentokrát ochuzeni o řadu dramatických situací. První epizoda druhé řady seriálu The Morning Show bude odvysílána na streamovací platformě  TV+ 17. září tohoto roku. Seriál The Morning Show se dočkal řady ocenění i nominací. Získal například cenu televizních kritiků, bodoval na filmovém festivalu v Newport Beach a kromě jiného získal také jednu cenu a několik nominací Emmy Primetime Awards.