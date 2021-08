Jak mohou nezkrocené výdaje pohřbít váš IT startup?

Správně vybalancované cashflow je pro každý startup velmi důležité. Pro investory, ale především pro zakladatele je to ukazatel toho, jak se startupu daří. V prvních letech je naprosto běžné, že startup negeneruje žádný zisk. Naopak, je to i žádané, protože většina příjmů by měla být využita na rozvoj startupu.

Na příjmové stránce se obvykle nacházejí zdroje od samotných zakladatelů, prostředky investorů nejrůznějších velikostí a případné úvěry. Je to ale stránka výdajová, u které se obvykle objevují problémy a chyby, které stojí za krachem nespočtu startupů. Proto je velmi důležité porozumět tomu, v čem se liší cashflow IT startaupů liší od jiných oborů a jaká rizika vyplývají z výdajů specifických právě pro tento segment.

Výdaje při vývoji

Na rozdíl od startupů působících v jiných odvětvích, IT startupy musí počítat se dvěma fázemi vývoje. Ihned po založení startupu přicházejí masivní výdaje. Vizi zakladatelů, nejlépe podpořenou průzkumy trhu, je třeba převést do reality.

Právě z toho vyplývá nutnost velkých výdajů. Startup musí zajistit:

Sestavení týmu – v případě IT specialistů se jedná o obzvláště nákladnou záležitost. O kvalitní odborníky vedou korporace a startupy těžké boje a získat žádaného člena týmu nemusí být vůbec jednoduché a laciné.

Mzdy a odvody – oblast IT má v České republice už dlouhou řadu let nejvyšší průměrné mzdy a schopní lidé očekávají vysoké ohodnocení. Zároveň je třeba počítat s povinnými odvody v případě, že členové týmu budou v zaměstnaneckém poměru.

Zázemí – pro dlouhodobou práci na projektu je třeba vytvořit kvalitní zázemí. S tím se pak pojí dlouhodobé náklady na vytápění, elektřinu, či servis techniky.

Backoffice – i začínající startup musí postupně budovat backoffice pro správné vedení účetnictví, právní záležitosti a dohled nad dodržováním předpisů.

Marketing a průzkum trhu – v průběhu vývoje softwaru je třeba testování na potenciálních uživatelích, pomalu se rozjíždí propagace výsledného produktu.

V průběhu vývoje softwaru, který může v případě náročnějších projektů trvat několik měsíců či let se musí startup spoléhat pouze na prostředky získané od investorů, samotných zakladatelů či z jiných externích zdrojů. Proto je třeba dávat v tomto období obzvláště velký pozor na vyrovnané cashflow. Velké množství startupů krachuje právě z důvodu špatného hospodaření se zdroji v průběhu vývoje softwaru, tedy před samotným vstupem na trh.

Co se stane po spuštění?

Pokud je celý projekt úspěšně dokončen, velký test při spuštění. Pokud není produkt na trhu odmítnut a získá si základnu uživatelů, začíná druhá fáze ve vývoji startupu. Stabilizace týmů i procesů a následný růst.

V této fázi se struktura výdajů postupně proměňuje, ale jejich výše zůstává stále značná, ovšem v porovnání s předchozí fází dochází k jejich snížení.

Startup musí nyní zajistit:

Mzdy a odvody – i v této fázi je nutné zajistit adekvátní ohodnocení celému týmu, včetně případných odvodů. Tým ovšem může být daleko menší vzhledem k tomu, že hlavní část vývoje byla dokončena.

Zázemí – stále je nutné hradit náklady spojené se zázemím pro celý startup. Ty budou narůstat společně se startupem.

Backoffice – Stále důležitější součást celého výdajového mixu. Společné s růstem startupu, vznikem nových struktur a týmů bude narůstat i potřeba podpůrných procesů.

Marketing a sales – momentálně velmi důležitá výdajová položka, umožňuje startupu růst a získávat nové klienty a tím se přibližovat k ziskovosti.

Rozšíření a obměna týmu – nové úkoly vyžadují nové zaměstnance, které je opět třeba získat a vyškolit.

V druhé fázi se startup nemusí na straně příjmů spoléhat pouze na investory a počáteční kapitál zakladatelů, ale pořád nelze očekávat, že bude přímo ziskový. Proto je třeba dále pečlivě hlídat cashflow, aby nedošlo ke zbytečnému zpomalení růstu či ke krachu v důsledku příliš vysokých výdajů.

Jak efektivně řídit cash flow IT startupu?

Základem je sestavit kvalitní, promyšlený a na reálných základech postavený byznys plán. Ten mimo jiné ukáže predikci toho, jak se bude v čase vyvíjet vaše cashflow. Cílem je vždy snížit počet fixních výdajů tak, aby byla firma víc flexibilní. Existují však faktory a okolnosti, které ani sebezkušenější podnikatel nemůže předvídat. Může však počítat s tím, že se něco může stát.

Cashflow v IT je specifické v tom, že má vysoký rozptyl ve variabilních nákladech. Programátory musíte dnes platit zlatem a svůj projekt neustále rozvíjet, abyste drželi krok s konkurencí i se stále náročnějšími zákazníky. IT startup potřebuje průběžné investice, díky kterým firma udržuje a zvyšuje svou ziskovost. Tyto investice ve výsledku zvýší obrat i zisk, z pohledu krátkodobého cashflow však mohou být pro firmu konečnou.

