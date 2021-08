AirPods Pro 2 prý dorazí nejdřív příští rok

Pokud přemýšlíte nad koupí AirPods Pro, ale říkáte si, zda nemá smysl počkat až na jejich druhou generaci, máme pro vás zprávu, která by vám mohla s nákupem pomoci. Podle velmi dobře informovaného reportéra Marka Gurmana totiž příchod AirPods Pro 2. generace na pořadu dne není, takže s nákupem současné generace otálet rozhodně nemusíte. Nové generace těchto sluchátek se totiž dočkáme nejdříve v příštím roce.

O příchodu druhé generace sluchátek AirPods Pro se hovoří prakticky od konce loňského roku velmi intenzivně, jelikož se objevila celá řada náznaků toho, že by mohly být za dveřmi. Mnozí analytici pak jejich příchod očekávali již na začátku letoška spolu s novou generací základních AirPods, přičemž v plánu to měl mít zprvu i samotný Apple. Pandemie koronaviru a s ní spojené komplikace ve formě nedostatku komponentů a problémů s výrobou však zapříčinila to, že 3. generace základních AirPods byla odsunuta až na letošní podzim a 2. generace AirPods Pro navíc až na rok příští – pravděpodobně pak dokonce až na jeho závěr.

Co všechno nová generace AirPods Pro donese je v tuto chvíli těžké predikovat. Jako poměrně pravděpodobné se u ní nicméně zdá nasazení nového designu vycházejícího z nedávno představených Beats Studio Buds, která již nedisponují klasickou nožkou a díky tomu jsou tak v uších o poznání méně nápadné. Dlouhodobě se rovněž spekuluje o nasazení senzorů pro monitoring základních zdravotních funkcí uživatele v čele s tepovou frekvencí. Samozřejmostí by pak měla být lepší výdrž baterie, odolnost proti potu a vodě či zvuk.