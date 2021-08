Recenze nabíječky pro Apple Watch AlzaPower Wireless Watch Charger 120: Super vychytávka za přívětivou cenu

V dnešní recenzi se podíváme na poměrně čerstvou novinku z řady AlzaPower. Řeč bude konkrétně o miniaturní magnetické nabíječce pro Apple Watch s názvem Wireless Watch Charger 120, která nám před pár dny dorazila do redakce na testy a jelikož ty již máme zdárně za sebou, nezbývá nic jiného než se o jejich výsledek podělit s vámi. Jaké tedy je toto příslušenství v praxi?

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Technické specifikace

Na úvod vás jako již tradičně seznámím s technickými specifikacemi nabíječky. Mezi její hlavní přednosti patří bezesporu rozměry – ty jsou jen 15 x 67 x 40 mm a to při hmotnosti 25 gramů. Jedná se tedy o skutečného drobečka, kterého můžete snadno nosit třeba i na klíčích – ostatně, očko pro provlečené kroužku na klíče na nabíječce naleznete také. Za svou hmotnost vděčí nabíječka primárně použitým materiálům, jelikož je tvořena převážně plastem a na spodní straně pak silikonem.

Námi testovaný produkt je osazen koncovkou USB-C, ale v nabídce má Alza i modely s koncovkou USB-A. Není tedy problém si vybrat kousek podle svého počítače, powerbanky či množství nabíjecích adaptérů. V mém případě vyhrálo USB-C, protože mi jednak dává z hlediska novějších Apple produktů v čele s MacBooky zkrátka větší smysl a jednak mám doma zkrátka více USB-C zdířek než klasických USB-A. Jiné preference v tom ostatně ani roli hrát nemohly – USB-C a USB-A modely jsou až na koncovky naprosto stejné jak v designu a technických specifikacích, tak i ceně. Ta je totiž u obou modelů shodných 777 Kč a to jak v černé, tak i bílé barvě.

Pokud vás zajímá výkon nabíječky, ten je 2,5 W, což je ve výsledku i maximum, jaké dokáží Apple Watch pojmout. Naprosto super je, že se Alze podařilo pro svou novinku zajistit i certifikát MFi (respektive Made For Apple Watch) udělovaný přímo Applem příslušenstvím, které jsou s jeho produkty plně kompatibilní a kompatibilní i nadále budou. Koupě této nabíječky je tedy svým způsobem tahem na jistotu a to samozřejmě u veškerých modelů Apple Watch v současné nabídce. Všechny totiž s nabíječkou bez problému fungují. Že myslela u nabíječky Alza i na bezpečnost pak dokazuje nasazení funkce FOD pro detekci cizích kovových předmětů mezi nabíječkou a přiloženými Watch, která v případě detekce proces nabíjení zkrátka nezahájí.

Design a zpracování

Fotogalerie AlzaPower Apple Watch 2 AlzaPower Apple Watch 3 Vstoupit do galerie

Design je vždy ryze subjektivní záležitost a u podobných produktů to platí snad dvojnásob, protože u nich vlastně ani není moc co hodnotit. Magnetická nabíjecí koncovka zůstane vždy klasickou nabíjecí koncovkou, kterou už jen výrobce dokrášluje o další různé prvky, aby jí odlišil od řešení Applu. Přiznám se, že zde se dle mého dokrášlovací proces vcelku povedl, jelikož zaoblené boky magnetické plošce pro Watch zkrátka sluší. Z poutka pro uchycení na klíče jsem byl sice zprvu v rozpacích, ale po pár dnech testování jsem si uvědomil, že jej je daleko lepší mít než nemít, protože nabíječka dává skutečně jakožto cestovní doplněk připnutelný třeba právě na klíče velký smysl a byla by proto hloupost zabít praktičnost snahou o čistší design. Tato volba rozumu je tedy za mě určitě v pořádku, stejně jako použití silikonu na spodní straně. Jasně, kdyby byla nabíječka celá z jednoho materiálu, asi by to vypadalo o něco lépe. Jak často se ale člověk dostane do situace, kdy se na nabíječku dívá z úhlu, který mu silikon nabízí? A kdybychom pak tohle pominuli, bylo by uživatelsky přívětivější mít nabíječku, která bude snadno klouzat po stole, ale zato bude celistvá? Myslím si, že určitě ne.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se týče zpracování jako takového, zde marně hledám, co bych vytkl. Pokud vás v odstavci s technickými specifikacemi vystrašilo, že je nabíječka plastovo-silikonová, vězte, že jí to v žádném případě neubírá na kreditu. Materiálově odfláknutě rozhodně nepůsobí – jak plast, tak spodní silikon působí na dotyk kvalitním dojmem. Obecně se pak dá říci, že u nabíječky vše krásně lícuje, vše perfektně doléhá, nic se nehýbe a vše je zkrátka takové, jaké byste chtěli, aby z hlediska výroby bylo. Za tohle tedy určitě velký palec nahoru.

Testování

Nabíječku jsem v posledních dnech podrobil asi tomu nejlepšímu testu, který znám – tedy běžnému životu a situacím, které přináší. V mém případě to znamenalo dennodenní dobíjení Apple Watch (konkrétně Series 3 a Series 5, přičemž oba modely jsem “krmil” jednou denně) jak doma, tak i na cestách v trochu bojovějších podmínkách. Zatímco doma jsem k nabíjení využíval klasický USB-C adaptér, na cestách jsem nabíječku připojoval buď k počítači s USB-C nebo powerbance se stejnou koncovkou. Ani v jednom z těchto případů jsem nicméně nenarazil na sebemenší problém. Nabíjení totiž vždy probíhalo naprosto bez problému ve formě přerušování, delšího startu či čehokoliv podobného a hlavně probíhalo poměrně rychle. Z 0 na 100 % se člověk za 2,5 hodiny, jak uvádí i výrobce, dostal skutečně s přehledem, přičemž nezřídka kdy se mi stalo, že jsem sundával plně nabité hodinky už zhruba po 2 hodinách a 15 minutách. Zde ale musím přiznat, že oba modely už mají něco za sebou a je tedy třeba brát v potaz určité opotřebení baterie a tedy i nižší kapacitu akumulátoru, z čehož pramení kratší doba nabíjení. Nicméně u nových Watch se z 0 na 100 % za 2,5 hodiny dostanete zcela určitě bez problému.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vcelku mile mě překvapilo i to, jak málo se nabíječka při nabíjení zahřívá. V posledních letech mi rukama prošlo spoustu nejrůznějších nabíjecích docků pro Apple Watch a mnohé z nich dosahovaly při nabíjení teplot, který mi už byly kulantně řečeno nepříjemné. Zde je ale zahřívání minimální, což je rozhodně fajn. Na druhou stranu, bavíme se tu o certifikovaném produktu, u kterého nic takového asi příliš nepřekvapí.

Pochválit za sebe musím i silikonový spodek nabíječky, díky kterému drží na stole jako přibitá. Možná si říkáte, k čemu je něco takového vlastně potřeba a abych byl upřímný, říkal jsem si to taky. Tedy až do chvíle, než jsem o ní ve vypojeném stavu zavadil a už už jsem jí očima sbíral ze země. Nabíječka však díky silikonovému spodku popojela jen nepatrně a díky tomu možná zůstala celá. Zkrátka takový “simply clever” doplněk, který člověk vidí tuze rád. Totéž v bledě modrém se pak dá říci i o plastové krytce na USB-C, která sice působí nenápadně, práci však odvádí náramnou. Po jejím nasazení se vám do konektoru nedostane žádná špína a jeho funkčnost je tedy zachována dlouhodobě, což je rozhodně fajn.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Abych však jen nechválil, je tu jedna věc, která mě u nabíječky trochu straší, byť možná zbytečně. Do vínku totiž dostala lesklý povrch, který jí sice sluší, ale moc odolný vůči škrábancům zřejmě stejně jako prakticky veškeré lesklé povrchy nebude. Pokud tedy budete chtít nosit tuto vychytávku na klíčích či jen tak pohozenou v kabelce či batohu, asi vám nezbude smířit se s tím, že nějaký ten šrám na ní vidět bude. Mě se sice odřít nepodařila, snažil jsem se k ní však kvůli nutnosti vrátit jí pro další recenzenty v pořádku chovat nadstandardně.

Resumé

Co tedy o nabíječce AlzaPower Wireless Watch Charger 120 říci závěrem? Abych byl upřímný, za mě se jedná asi o jeden z nejlepších produktů řady AlzaPower, protože je skvělý zkrátka ve všech směrech. Ať už se bavíme o spolehlivosti, designu či možnostech využití, ve všech těchto aspektech si stojí nabíječka více než dobře. Její cena je navíc na to, že se jedná o certifikovaný kousek, dle mého názoru velmi příznivá – vždyť originální nabíječka od Applu stojí o dobrých 120 Kč více a to nedisponuje poutkem na klíče. Hledáte-li tedy univerzálního parťáka na nabíjení vašich Apple Watch, na kterého je opravdu spoleh, právě jste jej našli. Za sebe tedy mohu koupi určitě doporučit.

