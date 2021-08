Využijte u iStores.sk studenských slev v rámci Back to School

Komerční sdělení: Studenti a učitelé, zbystřete. Pokud totiž právě přemýšlíte nad nákupem nového Macu či iPadu, můžete jej díky akci Back to School získat u iStores.sk za super cenu a zpříjemnit si tak start nového školního roku. A že je o co stát. Na vybrané iPady a Macy si totiž můžete nyní po předložení průkazů ISIC/ITIC užít až 10% slevu.

Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Máme být konkrétnější? CO byste řekli například novému MacBooku Air M1 jen za 1016 euro a nebo na splátky už od 26 euro měsíčně? Nebo je snad libo iPad Air se studentskou slevou jen za 584 euro nebo už od 15 euro měsíčně? Zkrátka a dobře, ceny jsou lákavé a co víc – nejen u iPadů a Maců, ale i u celé řady příslušenství k nim a to včetně AirPods. Nakoupit nyní se tedy určitě vyplatí – tím spíš, když můžete ušetřit další stovky eur díky možnosti nechat si své staré zařízení prodejcem vykoupit a jeho výkupní cenu poté odečíst z cely zařízení nového. Pokud máte tedy na novou elektroniku zálusk, je nyní ideální doba k jeho splnění.

