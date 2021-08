Tetris Beat míchá známou hratelnost s potřebou držet rytmus. Zahrajete si ho díky Apple Arcade

Služba herního předplatného Apple Arcade nepřestává udivovat tempem, jakým do své nabídky přidává nové, kvalitní tituly. Tentokrát přišla na řadu herní značka, jejíž jméno zná snad každý. Fenomén Tetris se dočkal na Apple Arcade zcela nové verze svého desetiletími prověřeného herního konceptu. V novince Tetris Beat totiž budete skládat různě tvarované dílky do úhledných řad do rytmu znějící hudby.

Spojení Tetrisu s hudbou již proběhlo ve výborném Tetris Effect, které můžete znát z velkých platforem, nová hra jde ale ještě víc naproti rytmickýcm mechanikám. Ve třech různých módech tak budete muset shazovat dílky v přesném rytmu. Kromě klasického shazování dílků si pak budete moci vyzkoušet i mód Tap, v němž vám dá pouze dává na výběr, kam které tetrimino umístit. A pro zastánce klasického herního zážitku tu je ještě maratónský režim, který nabídne klasickou hratelnost s možností vybrat si soundtrack. Ten sestává z osmnácti písní. Výběr se ale bude dále rozrůstat i po vydání.

Před nějakou dobou jsme psali o tom, že počet her dostupných přes Apple Arcade překročil dvě stě. Pokud snad ještě nemáte přístup k takové rzsáhlé knihovně her, určitě neváhejte. Arcade si můžete vyzkoušet na první měsíc zdarma, kdy vás z nedávno přidaných titulů může kromě nové verze Tetrisu zaujmout například i Monster Hunter Stories nebo legendární detektiv Layton.