Do Apple Arcade se chystá legendární detektiv a virtuální verze reality show MasterChef

Do herního předplatného Apple Arcade se v blízké budoucnosti podívají dvě novinky, které by od sebe snad nemohly být vzdálenější. Jedna představuje zástupce jedné z nejpřemýšlivějších herních sérií s kořeny na legendárním Nintendu DS, zatímco ta druhá upřímně moc velkých ambic mít nebude a jde spíše o herní přívěšek stejnojmenné reality show. Představme si je ale jednu po druhé.

MasterChef: Let’s Cook je zcela nová hra od studia Tilting Point, od kterých můžete na samotném Apple Arcade najít zábavné RPG Star Trek Legends. Novinka ovšem o žánr her na hrdiny ani nezavadí. Jde o sbírku miniher, v nichž se budete snažit překonat své soupeře v kulinářské reality show. Nebudete přitom stát proti počítačovým oponentům, síly si změříte s hráči z celého světa. Do karet hře určitě hraje to, že určitě nebude trpět nedostatkem zvídavých kuchtíků právě díky zařazení ve známém předplatném.

Druhou z nadcházejících her je pak Layton’s Mystery Journey. To do Apple Arcade přichází jako součást výběru App Store Greats, který shromažďuje v předplatném to nejlepší, co můžete sehnat v základním App Storu. Layton’s Mystery Journey je hra ověřená miliony hráčů, původně totiž vyšla už v roce 2017. Ve hře budete v roli hlavní hrdinky Katrielle pátrat po zmizelém profesorovi Laytonovi a během svého dobrodružství se můžete těšit na velké množství originálních hádanek.