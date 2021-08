Superzáří v podání Applu? Příští měsíc se máme dočkat hned několika Keynotes

Že bude letošní podzim na tiskové konference Applu nebo chcete-li Keynotes bohatý není s ohledem na množství očekávaných produktů žádným tajemstvím. Co však tajemstvím je, je to, jak Apple tiskové konference rozloží. S ohledem na loňský rok by nejeden z nás zřejmě čekal, že si konference rozfázuje opět postupně do několika měsíců a my se tak dočkáme jedné zářijové, jedné říjnové a jedné listopadové. Zdroje portálu DigiTimes, které se v minulosti již mnohokrát ukázaly jako velmi přesné, to však vidí jinak.

Podle DigiTimes bychom se měli letos konkrétně dočkat jakéhosi superzáří s minimálně dvěmi tiskovými konferencemi Applu, na kterých se ukáží nové produkty. Vyloučit se nicméně nedají ani konference tři s týdenními rozestupy, čímž by si Apple zajistil spoustu času pro prodeje jeho novinek ještě před Vánoci, které jsou pro úspěch daného ekonomického roku klíčové. Je nicméně otázkou, zda je takto rychlé odhalení novinek proveditelné z hlediska skladových zásob novinek. Je totiž jasné, že více konferencí v krátkém časovém období by znamenalo obrovský nápor na logistiku nových produktů, což by se mohlo ve výsledku ukázat jako problematické. Ať tak či tak, září již klepe na dveře a my tak budeme mít o jeho průběhu jasno již velmi brzy.