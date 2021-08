Placené Podcasty se Applu nepovedly, tvůrci na jejich konto nešetří kritikou

Od doby, kdy Apple přepracoval svou aplikaci Podcasty, si tvůrci obsahu stěžují na chyby související s epizodami založenými na předplatném. Podle zprávy The Verge podcastéři tvrdí, že jim platforma různými způsoby selhává. Říkají například, že Apple Podcasts Connect má matoucí rozhraní, jenž často vede k mnoha chybám, kvůli nimž pak často bombardují Apple hlášeními o chybách a dožadují se oprav.

Jednou z chyb je například chyba automatického stahování, která začátkem léta zapříčinila 31% pokles. Další kritika se valí na absenci centralizovaného místa publikování, přičemž tak dochází na různých místech. Jeden z redaktorů 9to5Mac, který se Podcasty rovněž zaobírá, nedávno Apple Podcasts pochválil za integraci do systému, nicméně dodal, že proces předplatného skutečně bezproblémový není. Uživatelé dále ve velkém hubují na část aplikace „Poslouchat nyní“ a „Poslední epizody“, a to za situace, kdy aktuální poslech vypnou na jednom zařízení, a rozhodnou se jej doposlouchat na zařízení jiném. Synchronizace je prý zřídka bezproblémová. Jak se zdá, Apple zatím problém neřeší. Třeba se to ale změní už zhruba za měsíc s příchodem ostré verze iOS 15. Máte nějaké negativní zkušenosti s aplikací Podcasty od Applu?