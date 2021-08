Apple u zaměstnanců očkování proti COVID-19 vyžadovat nebude, stačit má intenzivní testování

Apple se již připravuje na návrat zaměstnanců do kanceláří. Ještě před pár měsíci platilo, že se zaměstnanci měli do práce fyzicky vrátit v září. Tento měsíc byl původně zvolen kvůli zvyšujícímu se počtu očkovaných lidí. Ovšem pandemie se opět začala horšit, což zapříčinilo, že návrat zaměstnanců do práce byl posunut o další měsíc, tedy na říjen. I tak ale platí, že fyzická přítomnost bude minimálně do konce letošního roku omezena, a to pouze na tři dny v týdnu.

Apple již plánuje, jak návrat zaměstnanců uskutečnit. Podle Bloombergu se budou veškeří pracovníci testovat dvakrát týdně (a to i nyní doma). V budoucnu to má být dokonce třikrát týdně. „Společnost Apple, která čelí rychlému šíření delta varianty Covid-19, zvýší testování firemních i maloobchodních zaměstnanců. Tento týden společnost informovala zaměstnance účastnící se programu domácího testování společnosti s Quest Diagnostics Inc., že nyní dostanou testovací sady dvakrát týdně místo jednou týdně. Společnost řekla zaměstnancům v programu, že se od nich očekává testování v pondělí a ve čtvrtek,“ stojí ve zprávě Bloombergu. Testování pak samozřejmě bude probíhat i v říjnu při částečné fyzické přítomnosti, pokud k ní dojde a nebude opět odložena. Pokud jde o nároky na očkování, Apple se vymyká standardu technologických gigantů. Google například očkování pro návrat do práce vyžaduje. Apple ne, ale vybízí všechny své zaměstnance, kteří mají na očkování nárok, aby se očkovat nechali.